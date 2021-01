Polizei beendet schwunghaften Drogenhandel in Essen-Kray

Die Polizei stellte in einer Wohnung in Essen-Kray Marihuana sicher.

Essen. 18-Jähriger und zwei Zwillingsbrüder (19) sollen in Kray mit Rauschgift gehandelt haben. Die Polizei besuchte sie mit Durchsuchungsbeschlüssen.

Nach mehreren Hinweisen auf einen florierenden Drogenhandel in Essen-Kray ermittelt die Polizei gegen drei 18 und 19 Jahre alte Männer.

Im Zuge einer Observation in einer Grünanlage an der Barbarastraße nahmen Zivilbeamte am Dienstag zunächst einen 18-Jährigen vorläufig fest. Der Verdächtige soll kurz zuvor Rauschgift verkauft haben, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Da zwei 19-Jährige als Komplizen des 18-Jährige gelten, wurde auch die elterliche Wohnung der Zwillinge durchsucht. Neben Marihuana im zweistelligen Grammbereich und Bargeld konnten die Beamten dort entsprechende Verkaufsutensilien, sowie Waffen, darunter zwei Schreckschusspistolen, sicherstellen. Einer der Brüder wurde angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.