Zu einem Einsatz an die Helenenstraße in Essen-Altendorf rückte die Polizei in der Nacht auf Sonntag aus.

Essen. Die Musik war zu laut, Nachbarn beschwerten sich – doch als die Polizei auf eine Party in Essen-Altendorf kam, wurde es zunächst nicht ruhiger.

Polizei beendet Party in Essen – zwei Beamte leicht verletzt

Die Polizei hat eine Privatparty in Essen-Altendorf in der Nacht auf Sonntag beendet. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Auf der Party in einer Wohnung an der Helenenstraße waren etwa 40 Gäste. Nachbarn beschwerten sich weit nach Mitternacht über zu laute Musik und zu laute Gespräche, riefen die Polizei. „Als die Polizei eintraf“, berichtet die Behörde am Sonntag, „war der Lärmpegel so groß, dass die Partygäste zunächst nicht auf Schellen und Klopfen der Beamten reagierten.“

Die Polizei rief Verstärkung

Weil die Polizisten vergeblich die Gäste ermahnten, die Musik leiser zu stellen, rief man Verstärkung und löste die Party auf. Vor dem Haus kamen mehrere Gäste dann nicht den Platzverweisen der Polizei nach, es kam zu Tumulten. Ein Partygast beleidigte einen Polizisten, der einen Diensthund dabei hatte, er griff ihn auch körperlich an. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Bei 14 Gästen wurden die Personalien festgestellt, zwei von ihnen (24 und 26 Jahre) verblieben bis zum Morgen im Polizeigewahrsam.