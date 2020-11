Fällung von Risikobäumen, Schulwegsicherung, Postbankfilialen: Das sind einige Themen, mit denen sich die Bezirksvertretung VI - zuständig für Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg - beschäftigt. Themen, die die Anwohner direkt betreffen. Deswegen sind alle Interessierten auch grundsätzlich zu den Sitzungen eingeladen. Los geht es am Freitag, 20. November, um 15 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Porscheplatz. In dieser Sitzung wird auch der Bezirksbürgermeister gewählt, der in den folgenden Jahren die Stadtteile repräsentiert, Ehrungen vornimmt, bei Empfängen und Spatenstichen dabei ist.

SPD rutschte bei Kommunalwahl in Essen ab

Im Bezirk VI musste Michael Zühlke zuletzt um seinen Job bangen. Seine SPD rutschte bei der Kommunalwahl ab, verlor drei Sitze im Bezirksparlament und auch die Mehrheit der Stimmen: Die CDU kam auf 31 Prozent, die SPD auf 28,5 Prozent. In der Sitzverteilung sind beide mit sechs Sitzen gleich gezogen. Nach den Wahlen erklärten beide großen Parteien, sie wollen den Bezirksbürgermeister stellen.

Zuletzt hatten SPD, Grüne und Linke zusammengearbeitet und würden dies auch gerne weiter tun - diese drei Parteien würden jetzt aber nur auf neun Sitze kommen, bei 19 Sitzen insgesamt fehlt ihnen da eine Stimme zur Mehrheit. Selbst wenn „Die Partei“ bei der Wahl zum Bezirksbürgermeister ihr Kreuzchen noch bei der SPD machen würde, wäre diese Konstellation gefährlich, denn die AfD könnte mit ihren zwei Sitzen dann doch das Zünglein an der Waage werden.

Für die CDU gilt das gleiche: Wenn sie die SPD nicht auf ihrer Seite haben, wären sie im Zweifel von der Gunst der AfD abhängig. „Das wollte keiner“, erklärt Fraktionsvorsitzender Rudolf Vitzthum. Er ist froh, dass Willi Bock schließlich auf ihn zugekommen sei und erklärt habe: „Das ist es mir nicht wert.“

Nach harten Sondierungsgesprächen steht jetzt fest, dass es eine gemeinsame Liste von CDU, SPD und Grünen für die Wahlen in der konstituierenden Sitzung geben wird. Der Plan ist, dass Michael Zühlke (SPD) wieder zum Bezirksbürgermeister gewählt wird, Willi Bock und Thorsten Schoch (CDU) als Stellvertreter agieren und es soll einen dritten Stellvertreter mit Marc Zietan (Grüne) geben.

„Wir wollen die demokratischen Parteien näher zusammenführen“, erklärt Zietan, der die Öffentlichkeitsarbeit für die Bezirksvertretung sicherstellen will und den Menschen in seinem Amt zeigen will, dass sie in ihrem Stadtteil etwas verändern können. Dadurch, dass die Grünen mit an Bord sind würden die „demokratischen Parteien näher zusammenrücken und ein geschlossenes Bild darstellen.“ Auch André Vollmer, Fraktionsvorsitzender der SPD betont: „Der Gewinner ist die Demokratie.“

Hans-Wilhelm Zwiehoff soll wieder Bezirksbürgermeister werden

Im Nachbarbezirk V - Altenessen, Karnap und Vogelheim - ist die Ausgangslage weniger kompliziert. Auch hier ist die SPD bei der Kommunalwahl von 42 auf 32 Prozent abgerutscht. Das bedeutet in der Bezirksvertretung von neun auf sechs Sitze geschrumpft und dennoch knapp vor der CDU (26 Prozent). Stadtweit ist dies die einzige Bezirksvertretung, in der die SPD noch die Mehrheit hält .

Auch hier gibt es eine Vorschlagsliste für die konstituierende Sitzung am Dienstag, 24. November, um 15 Uhr im Ratssaal des Rathauses am Porscheplatz. Hans-Wilhelm Zwiehoff (SPD) soll wieder Bezirksbürgermeister werden, Klaus Hagen von der CDU sein erster und Ralf Böing (SPD) sein zweiter Stellvertreter.

Zusammenarbeit mit CDU ist wahrscheinlich

„Ich bin mir sicher den rechten Fleck links liegen lassen zu können“, betont Vanessa Gremer, Fraktionsvorsitzende der SPD. Die AfD hat im Bezirk V jetzt drei Sitze im Stadtteilparlament. „Es wurden Vorgespräche mit allen außer der AfD geführt“, so Gremer, die eine Zusammenarbeit mit der CDU auch in den nächsten Jahren für wahrscheinlich hält: „Die Meinungen gehen hier im Stadtbezirk nicht so weit auseinander, das ist anders als beispielsweise im Rat.“

Auf der Tagesordnung stehen für Altenessen, Karnap und Vogelheim außer den Wahlen unter anderem noch der Kreuzungsumbau an der Karnaper Straße .

Keine Nachricht aus Essen verpassen - mit unserem Newsletter.