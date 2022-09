Der Poetry-Slam „Slamassel“ in Essen-Rüttenscheid: Wer drei Punkte für einen Vortrag vergeben will, muss einen Kopfstand machen. (Archivbild)

Veranstaltung Poetry-Slam „Slamassel“ feiert Jubiläum in Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Der Poetry-Slam „Slamassel“ findet zum 100. Mal in Essen-Rüttenscheid statt. Schon Promis wie Torsten Sträter waren zu Gast im Jugendhaus EMO.

„Slamassel“, der Poetry-Slam aus dem Evangelischen Jugendhaus EMO (Julienstraße 41), feiert am Freitag (16. September) seine 100. Ausgabe. Los geht es um 20 Uhr im Saal des EMO der Evangelischen Kirchengemeinde Rüttenscheid. Der Eintritt kostet zwischen 2 und 4 Euro, je nach individueller Möglichkeit. „Wir hoffen wie immer auf ein volles Haus und freuen uns auf ‚organisiertes Chaos zum 100‘“, kündigt Jugendleiter Jürgen Humburg an.

Seine offizielle Premiere hatte „Slamassel“ am 12. Dezember 2008. Initiatorin und erste Moderatorin war Ruth Reusch, die auch den Titel der Reihe ersonnen hatte. Unverändert ist bis heute das spezielle Abstimmungssystem geblieben: Eine erhobene Hand steht für einen Punkt, beide Hände bedeuten zwei – und wer drei Punkte für einen Vortrag vergeben will, muss (mit tatkräftiger Hilfe) einen Kopfstand machen.

Rüttenscheider Poetry-Slam lockte Slammer an, die heute Promis sind

„Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mein ‚Trendradar‘ damals komplett versagt hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas angesagt sein könnte: Vor Publikum Selbstverfasstes vorlesen, als Wettkampf und mit anschließendem Publikums-Voting? Nee, das geht nicht in cool. Deshalb erwartete ich wenig Publikum, deshalb sollte eigentlich die kleinere Kellerbühne Schauplatz für diese Veranstaltung sein“, erinnert sich Jürgen Humburg. Dann kam es anders: „Wir mussten in den Saal umziehen. Der Keller war einfach zu klein.“

Der „Slamassel“ ging also weiter. „Wir hatten einige Leute da, Poeten, die im Laufe der Zeit recht bekannt wurden“, berichtet der Jugendleiter. „Stellvertretend will ich hier einmal Torsten Sträter – er kam bei uns übrigens nicht ins Finale... – und Till Reiners nennen.“ Oder René Sydow und seine Frau, die Komponistin und Song-Poetin Fee Badenius.

Slammer aus Rüttenscheid bei Wettbewerben in Zurück und Wien

„Im Jahr 2010 haben wir deshalb damit angefangen, die Veranstaltungen aufzuzeichnen und immer einige Best-of-Videos in unseren YouTube Kanal zu stellen; zunächst nur mit viel Herzblut und einem wirklich schlechten Equipment“, erklärt Humburg weiter. Mittlerweile gebe es im EMO-Saal aber eine gute Übertragungs- und Aufnahmetechnik. Seit 2018 werden alle Ausgaben live gestreamt. Mit seinen vielen Videos und Fotostrecken gehört der Youtube-Kanal des EMO-Jugendhauses (youtube.com/emoINessen) heute zum Gesamtpaket des „Slamassel“.

Auch andernorts wurde die erfolgreiche Poetry-Slam-Reihe wahrgenommen. Humburg: „Durch unsere kontinuierliche Präsenz über viele Jahre hinweg bekamen wir einen Startplatz bei den NRW-Meisterschaften im Poetry-Slam, eine große Auszeichnung. Einer unserer Protagonisten durfte für uns teilnehmen; später konnten wir sogar jemanden für die bundesweite Poetry Slam-Meisterschaft nominieren“. Poetry-Slammer aus dem EMO waren auch auf Wettbewerben in Zürich und Wien vertreten.

