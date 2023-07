Poessl-Wohnmobil in Essen gestohlen – „Verlust eines Traums“

Gesucht: Dieses Poessl-Wohnmobil ist Anfang Juli von einem Parkplatz nahe Haus Scheppen am Baldeneysee in Essen gestohlen worden.

Essen/Bielefeld. Mit seinem Wohnmobil hatte Ralf B. noch große Pläne. In Essen beendeten Diebe seine letzte Reise. B. lobt jetzt eine Belohnung für Hinweise aus.

Ralf B. ist auf dem Heimweg vom Urlaub in der Normandie. Ein letzter Stopp soll noch folgen vor der Rückkehr nach Bielefeld. Der 66-Jährige fährt nicht mehr gern lange Strecken an einem Tag, die letzte Etappe soll eine kurze sein. Der Platz nahe Haus Scheppen am Baldeneysee in Essen sei ihm empfohlen worden, erzählt B. am Telefon: „Das gucke ich mir mal an“, denkt er sich. Um 15 Uhr am 6. Juli stellt der Bielefelder sein anthrazit-farbenes Poessl-Wohnmobil – ein umgebauter Citroën, Kennzeichen BI - RB 58-- auf P1 am Hardenbergufer ab. Der 66-Jährige geht eine Runde wandern, erkundet die Umgebung, geht ein Bierchen trinken. Als er gegen 19 Uhr zurückkehrt, ist der Camper weg, gestohlen. Bis heute ist das Fahrzeug verschwunden.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

„Ich habe es nicht glauben wollen“, erinnert sich B. drei Wochen später an seine ersten Eindrücke, „ich war völlig fassungslos.“ Der Rentner ruft die Polizei. Die Beamten wollen wissen, ob er den Wagen nicht an anderer Stelle abgestellt haben könnte. Nein, sagt B., eine Bekannte wird später berichten, eine halbe Stunde nach seinem Aufbruch habe der Wagen dort noch gestanden. Erste Fahndungsmaßnahmen am Tattag bleiben erfolglos.

Große Hoffnungen, das Wohnmobil wieder zu finden, macht die Polizei dem Eigentümer nicht. B. ist deshalb jetzt selbst aktiv geworden. Er hat eine Anzeige auch in unserer Zeitung geschaltet – und ein Bild des Campers dazustellen lassen. 2000 Euro Belohnung würde er für Hinweise zahlen, die zum Auffinden des Fahrzeugs führen.

Im September hätte es mit dem Camper nach Kroatien gehen sollen

„Schockierend“ nennt B. den Diebstahl noch heute. Er wohne in Bielefeld nicht im besten Stadtteil. Straßenkriminalität sei dort teils auch offen sichtbar – „und plötzlich hat es einen selbst erwischt“.

Ralf B. hat diese Anzeige in der Zeitung geschaltet. Er hofft so, sein Wohnmobil zurückzubekommen. Foto: SK

„Es ist der Verlust eines Traums“, sagt B. Zwar besitzt er den 2012 gebauten Camper erst seit zwei Jahren, doch er war mit dem Wohnmobil schon auf Elba oder in Kroatien. Eigentlich hätte sein Sohn jetzt in Südengland mit dem Fahrzeug Urlaub machen wollen. Für B. und seine Partnerin hätte es im September wieder nach Kroatien gehen sollen: „Das mussten wir alles umorganisieren.“

Die Polizei Essen und der Eigentümer suchen Hinweise von Zeugen

Zwölf Wochen im Jahr, so sein Plan beim Fahrzeug, sollte es jeweils mit dem Wohnmobil auf Reisen gehen. „Der Wagen war voll ausgestattet“, sagt B., inklusive Solaranlage auf dem Dach. Die finale Etappe seiner letzten Reise hat der Rentner mit der Bahn zurückgelegt: „Es ging ja nicht anders.“ Seitdem frage er sich, wie es um dem Camper stehe, sagt er. Parkt der vielleicht noch irgendwo in Deutschland und warte auf einen Abtransport ins Ausland: „Oder wird der gerade ausgeschlachtet?“

Ralf B. hatte mit dem Wohnmobil noch große Pläne. Zwölf Wochen im Jahr wollte er damit Urlaub machen. Foto: HO

Verschwunden sind bei dem Diebstahl auch Urlaubsgeschenke aus der Normandie für die Daheimgebliebenen, aber zum Glück keine größeren ideellen Wertgegenstände. Wohl für immer weg sei aber auch „vieles, was man lieb gewonnen hat“. Den Schaden beziffert B. auf 55.000 Euro insgesamt – 45.000 für das Fahrzeug, 10.000 für das Inventar inklusive zweier hochwertiger E-Bikes, die auf einem Träger am Heck montiert waren. Mit der Kfz- und der Hausratversicherung hat er deswegen Kontakt aufgenommen, noch steht eine Rückmeldung aus. Aber lieber wäre es B. eigentlich, das Wohnmobil zurückzubekommen, als den rein finanziellen Verlust ersetzt zu bekommen: „Das wäre super.“

Das Essener Kriminalkommissariat 32 nimmt Hinweise unter 0201/829-0 entgegen. B. ist mobil unter 0178/713 7790 zu erreichen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen