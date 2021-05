Nahostkonflikt Platzregen beendet pro-palästinensische Demo in Essen

Essen. Ein Platzregen hat eine pro-palästinensische Demo in Essen vorzeitig beendet. Zu der Kundgebung kamen erheblich mehr Teilnehmer als angemeldet.

Ein Platzregen hat am Samstag (15. Mai) eine pro-palästinensische Demonstration in der Essener Innenstadt vorzeitig beendet. Zu der Kundgebung waren laut Polizei erheblich mehr Teilnehmer erschienen, als von den Veranstaltern angekündigt.

Statt der angemeldeten 70 Teilnehmer erschienen rund 500

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten war es in den vergangenen Tagen in einigen Nachbarstädten zu anti-israelischen Demonstrationen gekommen. Dabei wurden antisemitische Parolen skandiert, zum Teil flogen Steine, Synagogen wurden angegriffen. Die Essener Polizei hatte daher sowohl den Schutz der als Kulturstätte dienenden Alten Synagoge wie auch der neuen Synagoge der jüdischen Gemeinde verstärkt. Die Sicherheitskräfte stellten sich auch darauf ein, möglich antisemitische Ausschreitungen zu verhindern. Auch für die geplante Kundgebung habe man sich auf „alle Eventualitäten vorbereitet“, erklärte die Polizei.

Tatsächlich kamen statt der angemeldeten 70 Teilnehmer in der Spitze rund 500 in die Innenstadt. Die Polizei sperrte daher im Verlauf der Versammlung den Willy-Brandt-Platz für die Demonstranten, um der ihnen den notwendigen Platz zur Einhaltung des Mindestabstands gemäß der Corona-Schutzverordnung zu ermöglichen. Die Teilnehmer seien den per Lautsprecher gegebenen Anweisungen gefolgt und hätten den gesamten Platz ausgenutzt.

Ein plötzlicher Platzregen habe dann dafür gesorgt, dass die Versammlungsleiterin die Kundgebung etwa eine halbe Stunde vor dem offiziellem Ende beendete.

