Plakate wie dieses sollten am Wochenende an vielen Orten in der Stadt den Blick auf das Thema Kinderarmut lenken.

Plakataktion Plakate gegen Kinderarmut in Essen - was dahintersteckt

Essen. Plakate prangerten im Essener Norden die zu hohen Kinderarmut-Quoten an. Die Initiatoren fordern eine Grundsicherung für den Nachwuchs.

Altendorf 60,1 Prozent, Altenessen-Süd 51,3 Prozent, Katernberg 52,3 Prozent, Nordviertel 63,1 Prozent: Mit einer Plakataktion, die die Quote armer Kinder in den nördlichen Stadtteilen Essens abbildet, haben Aktivisten der Linksjugend Essen am Sonntag eine Grundsicherung auch für den Nachwuchs gefordert. Es sei ein „Signal gegen unhaltbare Zustände“ gesetzt worden, berichtete Jules El-Khatib, stellvertretender Landessprecher der Linken NRW, anlässlich des „Tags der Armut“.

Das Hartz IV-System habe insbesondere für Kinder zu einem Leben in Armut und einer großen Spanne zwischen Arm und Reich in Essen geführt, so El-Khatib. Eine Kindergrundsicherung von 300 Euro und eine Mindestsicherung in Höhe von 1200 Euro an Stelle des Arbeitslosengelds II seien notwendig, um Menschen aus der Armut zu holen. Es müsse ein neues System her, das Chancen schaffe und sie der jungen Generation nicht aufgrund der sozialen Herkunft verbaue.

Ein Kampf wie gegen Windmühlen

Inoffiziell trägt Essen einen unrühmlichen Titel: „Hauptstadt armer Kinder“. Stadtweit 34 Prozent des Nachwuchses lebt in einer Hartz IV-Familie, in manchen Stadtteilen liegt der Anteil sogar jenseits von 60 Prozent, landesweit sind es 19. Schlechter schneidet nur noch Gelsenkirchen ab.

Seit Jahren versuchen die Stadt und das Land zuletzt mit einer Millionen-Finanzspritze im Rahmen des Programms „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ dagegen zu halten.

Doch allen Bemühungen zum Trotz: Der Kampf gegen die Kinderarmut kommt dem gegen Windmühlen gleich - zumal die Ursachen häufig nicht kommunaler Natur sind und Gelder von Land oder Bund meist in Projekte mit begrenzter Laufzeit fließen, die nur selten in reguläre Strukturen zur dauerhaften Unterstützung von Familien, Kindern, Quartieren oder Einrichtungen münden.

Praktiker aus der Sozialarbeit und Jugendhilfe in Essen fordern seit Jahren nicht ohne Grund Finanzierungen, die Helfern wie Hilfsbedürftigen möglichst langfristige Perspektive bieten. (j.m.)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen