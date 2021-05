Plagiat: Essener wird von seinem Opfer in eine Falle gelockt

Essen. Als er merkt, dass sein im Internet gekauftes Handy ein Plagiat ist, stellt ein 23-Jähriger dem Täter eine Falle. Die Polizei Essen rät davon ab.

Ein 23-jähriger Lüner hatte im Internet ein Smartphone gekauft, das sich später als Plagiat herausstellte. Daraufhin beschloss er, den mutmaßlichen Betrüger in eine Falle zu locken. Das meldet die Polizei und weist gleichzeitig darauf hin, dass Straftäter nicht selbst gestellt werden sollten, ohne vorab die Polizei zu informieren. „Jede Konfrontation kann zu unkalkulierbaren Reaktionen führen“, erklärt Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Schlagstock und Elektroschocker

Als Beispiel nennt er den aktuellen Fall: Für Freitagabend (14.5.) hatte sich der 23-Jährige erneut mit dem Verkäufer verabredet; einem 19-jährigen Essener. An der Wiehagenstraße in Vogelheim sollten dieses Mal mehrere Smartphones den Besitzer wechseln. Der 23-Jährige reiste hierzu mit einem Familienmitglied (19) an, der Essener mit einem unbekannten Mann. Als der 23-Jährige den mutmaßlichen Betrüger mit den Fälschungen konfrontierte, flüchtete dieser mit seinem Komplizen in Richtung Gladbecker Straße. Als sie die Verfolger hinter sich bemerkten, zog der unbekannte Komplize einen Schlagstock und der 19-jährige Betrüger einen Elektroschocker. Während der Unbekannte unerkannt fliehen konnte, überwältigten die beiden Männer aus Lünen den tatverdächtigen Essener.

Alarmierte Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs, welches auf den mutmaßlichen Betrüger zugelassen ist, entdeckten die Beamten sechs neuwertige Mobiltelefone, die jedoch allesamt Marken-Fälschungen sind. Zudem stellten die Beamten In-Ear-Kopfhörer und zwei weitere Handys sicher. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten sie eine Smartwatch, die ebenfalls ein Plagiat ist. Gegen den 19-Jährigen besteht der Verdacht, dass er gewerbsmäßig mit Plagiaten handelt.

