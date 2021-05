Pläne für Riesen-Bauprojekt in Essen werden ausgelegt

Essen-Altenessen. Gut 400 Wohnungen sollen auf einer Brachfläche im Essener Norden entstehen. Die Bürger können sich jetzt an den Planungen beteiligen.

Auf einer Brachfläche in Altenessen-Süd soll ein neues Wohnquartier entstehen. Die Baupläne für das Projekt, das mit über 400 geplanten Wohnungen eines der größten Projekte der vergangenen Jahre ist, werden jetzt ausgelegt. Geplant sind die Unterkünfte auf dem ehemaligen Baggerübungsplatz zwischen Bäuminghausstraße und dem Gewerbegebiet M 1 in Altenessen-Süd. Bauträger ist der Bauindustrieverband.

Frei finanzierte und öffentlich geförderte Wohnungen

Beabsichtigt ist ein variables Wohnungsangebot für unterschiedliche Nutzergruppen - unter anderem Senioren, Studenten und Familien. Geplant sind sowohl frei finanzierte Mietwohnungen als auch öffentlich geförderter Wohnungsbau sowie Eigentumswohnungen.

Die Wohnungen sind gedacht für einen breiten Querschnitt der Bevölkerung, von Studenten bis zu Senioren, von Singles bis hin zu Familien - besonders letztere sollen sich in dem Gebiet wohlfühlen: Geplant ist ein autofreier Innenraum. Im Westen des Baugebiets soll ein großes Parkhaus entstehen, das durch die Bäuminghausstraße und die Straße „Am Lichtbogen“ erreicht werden soll. Durchgangsverkehr soll so vermieden werden.

Pläne liegen im Juni im Essener Stadtplanungsamt

Der Bebauungsplan wird von Dienstag, 1. Juni, bis zum 2. Juli öffentlich ausgelegt. Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, sich am Planungsprozess zu beteiligen. Das meldet die Stadt. In diesem Zeitraum werden die Planunterlagen im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, Deutschlandhaus, 3. Etage, Raum 301b, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr ausgestellt. Für die Einsicht in die Planunterlagen wird um Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer unter 88-61354 oder online auf www.essen.de/stadtplanung gebeten. Dort können sich Interessierte auch über die Planung informieren und Stellungnahmen abgeben.

