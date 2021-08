Pkw brennt an Essener Tankstelle: Mitarbeiter räumen Gelände

Essen. An einer Tankstelle in Essen brannte Mittwochabend ein Pkw. Die Feuerwehr Essen lobte die geistesgegenwärtigen Mitarbeiter der Tankstelle.

Bange Minuten an der Aral-Tankstelle Alfredstraße in Essen: Weil Einsatzkräfte der Feuerwehrwache Essen-Rüttenscheid schnell am Einsatzort waren, ist ein gefährlicher Pkw-Brand schnell gelöscht worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch (4. August) in den frühen Abendstunden.

Beim Eintreffen erkannten die Feuerwehrleute sofort den VW Golf, dessen Motorraum in Vollbrand stand. Das Tückische: Der brennende Wagen stand in unmittelbarer Nähe des Tankstellen-Shops. Ebenfalls drohte ein Übergreifen auf die Zapfsäulen.

Feuerwehr lobt das schnelle Handeln der Tankstellen-Mitarbeiter

Ein Lob spricht die Feuerwehr deshalb den Tankstellen-Mitarbeitern aus. Durch deren schnelles Handeln seien der Verkaufsraum und das Tankstellengelände bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt worden. Auch der erschrockene Fahrer habe sein Fahrzeug unverletzt verlassen können.

Die Feuerwehr Essen habe umgehend eine Brandbekämpfung mit einem Pulverlöscher und einem handgeführten Strahlrohr eingeleitet. Durch das rasche Vorgehen sei ein Übergreifen der Flammen auf den Shop und die Zapfsäulen verhindert worden.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug vor Ort, der Einsatz dauerte eine Stunde.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen