Pkw aufgebrochen: Essener Polizei fahndet mit Foto nach Dieb

Essen Der Unbekannte entwendete eine Tasche aus einem Pkw in Essen-Holsterhausen. Kurz darauf hob er Bargeld vom Konto des Geschädigten ab.

Die Kriminalpolizei in Essen sucht mit einem Foto aus einer Geldautomaten-Überwachungskamera einen unbekannten Mann, der am Donnerstag, 20. August, unrechtmäßig Bargeld abgehoben hat.

Der mutmaßlich selbe Mann muss nach Polizeiangaben zuvor eine Tasche aus einem Pkw an einer Baustelle an der Planckstraße in Essen-Holsterhausen gestohlen haben.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

An einer nahegelegenen Bank an der Germarkenstraße holte er anderthalb Stunden später, um kurz vor 13 Uhr, einen mittleren dreistelligen Geldbetrag ab. Nun sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem Dieb.

Hinweise nimmt das zuständige KK 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.