Pkw-Attacke auf Essener Juwelier: Kamen die Täter zurück?

In unmittelbarer Nähe zum Rüttenscheider Stern in Essen liegt seit 21 Jahren das Schmuckgeschäft von Josef Hilgers. Die Täter versuchten, mit einem Auto die Eingangstür zu zerstören.

Essen. Brachial haben Unbekannte versucht, mit einem Auto in ein Juweliergeschäft am Rüttenscheider Stern einzudringen. Jetzt spricht dessen Inhaber.

Nach dem brachialen Einbruchs-Versuch auf sein Schmuckgeschäft am Rüttenscheider Stern, bei der unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag versuchten, mit einem Pkw die Fassade zu zerstören, hat sich jetzt der Ladeninhaber geäußert. Uhrmachermeister Josef Hilgers (58) geht davon aus, dass die Täter nach der erfolglosen Attacke, die die Täter kurzerhand abbrachen, nochmal zum Tatort zurückgekehrt sind. Die Polizei Essen ermittelt.

Hilgers ist mit seinem Geschäft seit 21 Jahren vor Ort, arbeitet seit 40 Jahren in der Branche; es ist das erste Mal, dass er erleben muss, dass Kriminelle mit Gewalt versuchen, seinen wertvollen Schmuck zu erbeuten. „Mit Trickdieben im Laden hatten wir schon häufiger zu tun, mit einem solchen Blitz-Einbruch-Versuch jedoch nicht.“

„Man ist zunächst geschockt“, sagt Josef Hilgers, der Geschäftsinhaber

Gegen vier Uhr in der Frühe am Samstag riss das Telefon Hilgers aus dem Schlaf, die Polizei war dran, der Geschäftsmann fuhr sofort zum Geschäft. „Man ist zunächst geschockt“, sagt Hilgers, „doch das Ärgerliche ist vor allem der Aufwand, der danach erforderlich wird.“ Und das zum Beginn der letzten Woche vor Weihnachten, die für den Einzelhandel – auch für Hilgers – so wichtig ist. „Als ob wir durch Corona nicht schon genug gebeutelt wären.“

Abgeplatzte Fliesen zeugen von dem Versuch der Täter, den Eingang zu zerstören. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Mit einem Rammbock, den sie vor ihren Ford Focus montiert hatten, hatten die Unbekannten versucht, die Eingangstür des Schmuckgeschäftes an der Rüttenscheider Straße zu zerstören, um dann in Windeseile die Beute zu nehmen und zu flüchten. „Blitz-Einbruch“ nennt man diese Vorgehensweise, die vielerorts schon erfolgreich praktiziert wurde; der Sachschaden ist jedes Mal gewaltig. Zuletzt klappte diese Methode Ende Mai in Frohnhausen, die Täter machten bei einem Goldschmied fette Beute in sechsstelliger Höhe.

Manche Juweliere versuchen sich, mit extra starken Pollern vor ihrem Eingangsbereich gegen solche Brachial-Attacken zu schützen, aber: „Ich kenne einen Kollegen, der hat solche Poller installieren lassen, die Täter haben dann als Nächstes seinen ganzen Laden gesprengt“, erzählt Hilgers. „Sicher ist man nie. Das gehört in meiner Branche sicher zum Berufsrisiko, aber ärgerlich ist es trotzdem.“

Nach der Tat ist der Spalt zwischen Tür und Zarge größer geworden

In Rüttenscheid hielt offenbar die massive Sandstein-Fassade die Täter ab; die Ladentür hielt dem Druck stand, „die ist mit Panzerglas gesichert, und eine Stahl-Rolllade ist extra noch dahinter“, sagt Hilgers. Sie bog nur ein Stückweit auf – zu wenig, um ins Geschäft einzudringen.

Was Hilgers jedoch am Montagmorgen feststellte: „Der Spalt zwischen Tür und Zarge ist größer geworden seit der Tat.“ Er schlussfolgert: „Die müssen nochmal zurückgekommen sein.“ Um die Tür offenbar aufzuhebeln. Wieder ohne Erfolg.

Die Essener Polizei war entsprechend erneut vor Ort: Am Montagmorgen nahmen die Ermittler die neuen Fakten auf und versuchen jetzt, sie auszuwerten. „Dass an der Tür erneut manipuliert wurde, können wir nicht ausschließen“, sagt Polizei-Sprecherin Sylvia Czapiewski am Montag. Weiter gesucht wird das Fahrzeug der Täter; der Rammbock, der an der Front montiert war, fiel bei der Attacke ab und blieb zurück, die Polizei hat ihn sichergestellt.

„Ich hätte nie gedacht“, sagt der Uhrmachermeister, „dass es Kriminelle mal auf die Eingangstür absehen würden.“ Denn sie ist relativ schmal – und, wie gesagt, mehrfach gesichert.

Die Täter hatten aus mehreren Gründen ein unpassendes Beute-Objekt ausgesucht – nicht nur, weil die Fassade augenscheinlich zu stabil ist für solcherlei Attacken. Nein, gegenüber ist auch direkt eine Bäckerei. Dort, so heißt es, sollen Angestellte die Tat, die sich um kurz vor vier Uhr am Samstagmorgen ereignete, mitbekommen haben und sofort die Polizei gerufen haben.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen