Pinker Schaum und Auto-Disco: Verrückte Essener Waschanlagen

Waschen, pflegen föhnen: Diesen Dreiklang mögen Essener nicht nur unter der Dusche, sondern auch wahlweise für ihren Hund, ihr Auto oder ihr Fahrrad. Klar, man kann mit seinem SUV zur Tankstelle fahren, im Schnitt 7 bis 12 Euro zahlen und zehn Minuten vor geschlossenem Tor frieren und sich langweilen. Man kann aber auch mehr Spaß haben. Wir stellen vier verrückte Waschanlagen im Stadtgebiet vor.

1. Autowäsche mit buntem Schaum in Essen-Bochold

Bei Prim-Wash an der Bottroper Straße 329 muss man zwar selbst Hand anlegen, dafür kann man ein Foto von seinem Auto zu machen, wenn es in blauen, grünen, weißen oder pinken Schaum eingehüllt ist. Mit Klischees wird nicht gegeizt: Auf den Bannern räkelt sich eine halbnackte Dame unter dem Schriftzug „Pink Power“ in rosafarbenen Blubberblasen, für den grünen Schaum wirbt ein Hulk-ähnlich aussehender Muskelprotz. Der bunte Schaum dient laut Prim-Wasch als Vorreiniger zum Lösen und Abkapseln von Schmutzpartikeln, danach wird noch mit klarem Wasser abgespült. An einem Außenplatz mit Podest ist es auch möglich, Wohnwagen oder Wohnmobile zu waschen.

Wer sich vor oder nach der Autowäsche noch kulinarisch versorgen – von verwöhnen kann man wohl eher nicht sprechen – will, kann beim Pizza-Automaten, der ebenfalls auf dem Parkplatz steht, eine kalte oder warme Mahlzeit kaufen und sich einen Softdrink aus dem Automaten ziehen.

Öffnungszeiten : 6 bis 22 Uhr, sonntags geschlossen

: 6 bis 22 Uhr, sonntags geschlossen Preise: Eine Prim-Wash-Marke kostet 1 Euro, für 5 Euro gibt es sechs Marken

2. Autowäsche mit Discomusik bei Mr. Wash

Guter Ratschlag bei schlechter Laune: Mit dem Auto zu Mr. Wash an die Galdbecker- oder Hans-Böckler Straße fahren. Täglich zwischen 18 und 19 Uhr ist dort Happy-Hour. Zu jeder Wäsche gibt es eine zweite kostenlos dazu. Da kaum jemand zweimal am selben Tag sein Auto wäscht, kann man diese auch später einlösen. Außerdem gibt es Discolicht und laute Musik, die sich unter das Prasseln und Schlabbern des Waschanlagen-Sounds mischt, den man hört, wenn man während der Wäsche im Auto sitzenbleibt.

Hin und wieder lädt das Mr.-Wash-Team auch zu Konzerten und Lesungen ein. Zuletzt spielte das „Erste Essener Akkordeon-Orchester“ in der Staubsaugerhalle. Weitere Aktionen sind derzeit laut einer Sprecherin nicht geplant, dafür warte man bis zum Frühjahr.

Öffnungszeiten : Täglich 8.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen

: Täglich 8.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen Preise: Je nach Paket von 10 Euro (Autowäsche mit Felgenreinigung) bis 45 Euro (Rundum-Vollwasch-Paket mit Innenreinigung)

3. Hundewaschanlage in Essen-Heidhausen

Eine Waschanlage für Hunde steht auf dem Parkplatz des Gartencenters „Die Flora“, Bützgenweg 2a, in Heidhausen. Über ein Menü kann Herrchen oder Frauchen das entsprechende Programm inklusive Shampoo (pH-neutral mit Conditioner, ein Shampoo speziell für weiße Hunde oder ein Mittel mit Floh- und Zeckenschutz) auswählen und den Vierbeiner in der Box abbrausen. Wassertemperatur: 36 Grad. Nach der Wäsche kann der Vierbeiner zudem geföhnt werden. Die Hundewäsche wird pro Minute abgerechnet, gezahlt wird bargeldlos. Nach wenigen Minuten kann der Hund dann wohlriechend und mit glänzendem Fell wieder ins Auto – oder in die nächste Pfütze springen.

Öffnungszeiten : täglich von 7 bis 22 Uhr

: täglich von 7 bis 22 Uhr Preise: Für einen kleinen Hund sind etwa 6 Euro, für einen mittelgroßen Hund circa 12 Euro fällig. Und die Vollwäsche für einen großen Hund beträgt rund 18 Euro.

Boxer Harry (10) genießt die Dusche in der Hunde-Waschanlage in Essen-Heidhausen. Foto: Vladimir Wegener / Essen

4. Fahrrad-Waschanlage in Huttrop

Alle Bürgerinnen und Bürger, die ihr Rad in kürzester Zeit blitzblank gewaschen haben möchten, sind auf dem Gelände des Franz-Sales-Hauses an der Steeler Straße in Huttrop richtig. Das Fahrrad wird durch einen hüfthohen Kasten geschoben, es rotieren weiche Gummistreifen, es spritzt, es schäumt – eigentlich alles genauso wie bei einer Auto-Waschanlage, nur viel kleiner. Die Fahrrad-Waschanlage braucht nur Strom, keinen Wasseranschluss. Das Wasser kommt vorher hinein. Es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf. Die Waschanlage ist für muskelkraftbetriebene Räder, für E-Bikes, nicht aber für Kinder- und Lastenräder geeignet.

Öffnungszeiten : Die Nutzung der Waschanlage ist nur nach Terminvereinbarung unter Tel. 0201 2769-766 möglich.

: Die Nutzung der Waschanlage ist nur nach Terminvereinbarung unter Tel. 0201 2769-766 möglich. Preise: 10 Euro für die Normalbehandlung; wer 14 Euro zahlt, dem wird anschließend auch noch der Rahmen mit Pflege-Öl eingerieben plus weitere Extras. Manchmal gibt es Aktionspreise.

In Essen-Huttrop gibt es eine Waschanlage für Fahrräder. Foto: André Hirtz / Essen

