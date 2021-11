Der Online-Supermarkt Picnic eröffnet in Essen einen zweiten Standort. (Archivbild)

Einkaufen Picnic in Essen: Online-Supermarkt erweitert Liefergebiet

Essen. Der Online-Supermarkt Picnic vergrößert sein Liefergebiet in Essen. In welchen Stadtteilen jetzt bestellt werden kann und wie es funktioniert.

Der Online-Supermarkt Picnic eröffnet in Essen einen zweiten Standort. Seit Donnerstag (3.11.) können Kunden in den Stadtteilen Steele, Kray, Freisenbruch, Horst und Leithe mit frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs beliefert werden, teilt das Unternehmen mit.

Für insgesamt 85.000 Haushalte stünden zur Auslieferung 20 Elektro-Vans und 30 Fahrerinnen und Fahrer bereit. Im gesamten Stadtgebiet erreicht Picnic nach eigenen Angaben nun 460.000 Menschen.

Picnic verspricht kostenlose Lieferung

„Wir freuen uns, jetzt bereits den zweiten Standort in Essen zu eröffnen”, sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. „Die Nachfrage in der Region ist sehr groß. Der neue Standort ist ein wichtiger Schritt zur flächendeckenden Belieferung des Ruhrgebietes.”

Insgesamt ist das Unternehmen in 51 Städten vertreten, ohne dort Filialen zu betreiben. Kundinnen und Kunden werden kostenlos beliefert, so das Unternehmen. In Essen liefert Picnic seit Ende 2019 aus.

Wer in dem Online-Supermarkt einkaufen will, muss sich eine App für das Smartphone installieren und ein Konto eröffnen. Der Mindestbestellwert liegt laut Picnic bei 35 Euro. Wer seinen Einkauf am nächsten Tag erhalten möchte, muss die Bestellung vor 22 Uhr abgeschickt haben. (jop)

