Pickup aus Garage gestohlen: Polizei Essen sucht VW Caddy

Die Polizei Essen sucht nach diesem gestohlenen VW Caddy. Das Auto wurde zuletzt am Dienstag (11.4.) in Mülheim gesehen.

Essen/Mülheim. In Essen ist ein Auto aus einer Garage entwendet worden. Die Polizei sucht das auffällige Fahrzeug, das zuletzt in Mülheim gesichtet wurde.

Die Polizei Essen sucht ein gestohlenes Auto. Wie die Behörde mitteilt, bemerkte ein 47-Jähriger am Montag (10.4.), dass sein VW Caddy (Baujahr 1989) aus einer Garage in der Nünningstraße im Stadtteil Frillendorf entwendet worden war.

Polizei Essen erhofft sich Hinweise auf den Caddy

Das Kennzeichen des auffälligen Fahrzeugs: E-CS 779. Zuletzt wurde der weiße Caddy einen Tag später – also am Dienstag – in Mülheim gesichtet, so die Polizei. Wer Angaben zum Verbleib des Autos machen kann wird gebeten, sich unter 0201/829-0 bei den Ermittlern zu melden.

