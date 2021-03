Philharmonie Essen: Streams mit Stars von Alsmann bis Levit

Essen. Essener Konzerthaus macht dem Publikum auch im März kostenlose Live-Stream-Angebote. Igor Levit und Sir Antonio Pappano sind erstmals zu Gast.

Die Philharmonie Essen und die Essener Philharmoniker bieten auch im März kostenlose Live-Streams an, und das mit prominenten Namen: Igor Levit und Sir Antonio Pappano präsentieren sich dem Essener Publikum zum ersten Mal in dieser Spielzeit, Götz Alsmann wird im bewährten Gespann mit den Essener Philharmonikern zu erleben sein.

Unter dem Titel „Mit Götz Alsmann in die Neue Welt“ widmet sich das Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Tomáš Netopil am Freitag, 19. März, um 20.15 Uhr Antonín Dvořáks neunter Sinfonie e-Moll, op. 95. Götz Alsmann wird bei der Live-Übertragung aus dem Alfried Krupp Saal einiges über das Werk zu erzählen haben, das unter dem Beinamen „Aus der Neuen Welt“ große Berühmtheit erlangt hat.

Der Pianist Igor Levit gehört derzeit zu den am meisten gefragten Beethoven-Interpreten. Am Montag, 22. März, um 20.15 Uhr spielt er ebenfalls bei einem Live-Stream aus der Essener Philharmonie die letzten drei Sonaten des Komponisten E-Dur op. 109, As-Dur op. 110 und c-Moll op. 111. Ursprünglich hatte die Philharmonie Essen für den aus Russland stammenden und 1995 nach Deutschland ausgewanderten Igor Levit ein mehrteiliges Künstlerporträt geplant. Jetzt endlich kommt es zum ersten Auftritt des Pianisten in dieser Spielzeit.

International gefeierter Dirigent konnte bislang nicht einreisen

Sir Antonio Pappano ist in dieser Saison „Artist in Residence“ der Philharmonie Essen. Lockdown und Einreise-Beschränkungen machten Auftritte des international gefeierten Dirigenten bislang unmöglich. Jetzt klappt es aber doch noch: Am Mittwoch, 24. März, um 20.15 Uhr kommt Pappano als Pianist nach Essen und gestaltet ein kammermusikalisches Programm. Gemeinsam mit zwei hervorragenden Musikern seines römischen Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – dem Soloklarinettisten Alessandro Carbonare und dem ersten Solocellisten Luigi Piovano – interpretiert er gleich drei Werke von Johannes Brahms: die Klarinettensonate Nr. 1 f-Moll, op. 120, die Cellosonate Nr. 1 e-Moll, op. 38 und das Trio a-Moll, op. 114.

Alle Streams sind nach der Live-Übertragung aus dem Alfried Krupp Saal jeweils vier Wochen lang kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Essener Philharmoniker (www.youtube.com/EssenerPhilharmoniker). abrufbar.

