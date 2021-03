Philharmonie Essen: Pult-Magier präsentiert sich als Pianist

Essen. Sir Antonio Pappano ist ein gerngesehener Gastdirigent von New York bis Wien. In der Philharmonie Essen erlebt man ihn nun in ungewohnter Rolle.

Sir Antonio Pappano ist ein großer Name im Opern- und Konzertbetrieb: Musikalischer Leiter der Royal Opera in London seit fast 20 Jahren, Chef des Orchesters der Accademia Nazionale Santa Cecilia in Rom seit 2005, international gerngesehener Gastdirigent von New York bis Wien. In der Philharmonie Essen hat man nun die seltene Gelegenheit, den Pult-Magier im Livestream als feinsinnigen Pianisten kennenzulernen.

Am Mittwoch, 24. März, um 20.15 Uhr interpretiert Pappano gemeinsam mit zwei hervorragenden Musikern seines römischen Orchesters – dem Soloklarinettisten Alessandro Carbonare und dem ersten Solocellisten Luigi Piovano – gleich drei Werke von Johannes Brahms: die Klarinettensonate Nr. 1 f-Moll, op. 120, die Cellosonate Nr. 1 e-Moll, op. 38 und das Trio a-Moll, op. 114.

„Klavier zu spielen, ist ein Teil meines Lebens, es ist mein ursprüngliches Ich“

Sir Antonio Pappano ist in dieser Saison „Artist in Residence“ der Philharmonie Essen. Lockdown und Einreise-Beschränkungen machten Auftritte bislang jedoch unmöglich. Doch nun kommt es doch noch zu einer ganz besonderen Begegnung: Denn Antonio Pappano kehrt an diesem Abend zurück zu seinen Wurzeln – der ausgebildete Pianist begann seine glanzvolle Karriere als Probenpianist an Opernhäusern. Selbst am Klavier zu sitzen, ist für ihn auch jetzt noch eine ganz besondere Erfahrung: „Klavier zu spielen, ist ein Teil meines Lebens, es ist mein ursprüngliches Ich.“

Das Konzert wird kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Philharmonie Essen (www.youtube.com/PhilharmonieEssen_TUP) übertragen und ist zudem über die Website der Philharmonie Essen erreichbar. Im Anschluss steht das Video noch vier Wochen lang zur Verfügung