Philharmonie Essen: Operettenhits und Verdigala trotz Corona

Ein ungewohnter Anblick: Die Auftritte der Essener Philharmoniker finden derzeit ohne Publikum statt und werden stattdessen per Live-Stream übertragen wie hier beim Weihnachtskonzert Ende 2020.

Essen Mit Online-Konzerten ist die Philharmonie Essen auch im Lockdown präsent. Das gefeierte Vision String Quartet feiert Essen-Debüt im Live-Stream.

Die Essener Theater und Philharmonie bleibt trotz des verlängerten Lockdowns präsent und hat für den Februar drei weitere Online-Konzerte im Angebot. Die Auswahl reicht vom Kammerkonzert zum Holocaust-Gedenktag über einen Operetten-Abend bis zur großen Verdi-Gala. Schon am 24. Januar debütiert das angesagte Vision String Quartet mit einem Online-Auftritt in der Essener Philharmonie.

Die aktuellen Opus-Klassik-Preisträger sind am Sonntag, 24. Januar, um 11 Uhr erstmals per Live-Stream aus dem Alfried Krupp Saal zu erleben. Auf dem Programm stehen das Streichquartett A-Dur, op. 41 Nr. 3 von Robert Schumann sowie das Streichquartett Nr. 3 von Carl Vine. Der Musikjournalist Daniel Finkernagel moderiert das Konzert, während des Live-Streams hat das Publikum die Gelegenheit, im YouTube-Chat Fragen an die Künstler zu stellen.

Kammerkonzert zum Holocaust-Gedenktag aus dem Aalto-Foyer

Die Essener Philharmoniker werden bis Ende Februar drei weitere Online-Konzerte live präsentieren: Beim Kammerkonzert zum Holocaust-Gedenktag am Sonntag, 31. Januar, 11 Uhr, kommen aus dem Foyer des Aalto-Theaters neben Mozarts Streichquintett c-Moll, KV 406 Werke von jüdischen und während des Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Komponisten zur Aufführung. (Zum Stream: https://youtu.be/iyMmx9W92Cc).

„Die ganze Welt ist himmelblau“ heißt es am Samstag, 6. Februar, 20.15 Uhr: Die von Ernst Theis geleitete Neue Philharmonie Westfalen lässt im Alfried Krupp Saal Operetten-Hits von Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Franz Lehár und anderen erklingen. Solisten sind Natalie Karl (Sopran) und Mirko Roschkowski (Tenor). (Zum Stream: https://youtu.be/jYe5GwvJZn8)

Verdi-Hits von "Nabucco" bis "Rigoletto"

Eine große Verdi-Gala präsentieren die Essener Philharmoniker (Leitung Friedrich Haider) am Freitag, 26. Februar, 20.15 Uhr im Alfried Krupp Saal. Instrumentalstücke sowie Arien, Duette und Quartette aus den schönsten Verdi-Opern kommen zur Aufführung, unter anderem aus „Nabucco“, „Macbeth“ und „Rigoletto“. Die Gesangspartien übernehmen die Aalto-Ensemblemitglieder Carlos Cardoso (Tenor), Karl-Heinz Lehner (Bass), die ehemalige Aalto-Sopranistin Gabrielle Mouhlen sowie die Mezzosopranistin Agnieszka Rehlis. (Zum Stream: https://youtu.be/u2T1ScO3H3U)

Alle Streams werden live und kostenlos auf den YouTube-Kanälen der Philharmonie Essen (www.youtube.com/PhilharmonieEssen_TUP) bzw. der Essener Philharmoniker (www.youtube.com/EssenerPhilharmoniker) präsentiert und sind anschließend jeweils vier Wochen lang aufrufbar. Spenden zugunsten des Nothilfe-Fonds der Deutschen Orchester-Stiftung, mit dem in Not geratene freischaffende Musikerinnen und Musiker unterstützt werden, sind erbeten.