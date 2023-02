Pflanzenmarkt öffnet an zwei Tagen im Essener Lighthouse

Essen-Frohnhausen. Im Lighthouse in Essen-Frohnhausen macht ein Pflanzenverkauf Halt. Wann er stattfindet und wo es Tickets gibt.

Ein Pflanzenmarkt öffnet am Freitag und Samstag, 3. und 4. Februar 2023, im „Lighthouse“ an der Liebigstraße 1 in Frohnhausen. Das Team des Veranstalters „Pflanzen für alle“ will in der ehemaligen Kirche mehrere tausend Pflanzen anbieten, der Verkauf findet auch in anderen Städten statt und macht nun Halt in Essen. Beworben werden Pflanzen für verschiedene Standorte und Lichtverhältnisse sowie mit unterschiedlichem Pflegebedarf, für Anfänger und Pflanzenliebhaber. Auch seltene Sorten sowie Töpfe und Deko soll es geben.

Konzept für Pflanzenmarkt stammt aus Frankreich

Der Anbieter wirbt mit Nachhaltigkeitskriterien wählt seine Pflanzen nach eigenen Angaben „direkt bei Produzenten aus, die aus dem europäischen Kreislauf stammen und auf ihren Verbrauch an Wasser, Energie, Düngemitteln, Pflanzenschutzbehandlungen und die Rückgewinnung der produzierten Abfälle achten“. Das Konzept „Plantes pour tous“ wurde Anfang 2017 von Léo und Julien, zwei pflanzenbegeisterten Landschaftsgärtnern, gegründet. Sie starteten große Verkäufe von Pflanzen und Trockenblumen, die an Wochenenden in großen Städten Frankreichs und in ganz Europa stattfinden.

Der Verkauf in Essen läuft am Freitag, 3. Februar, von 10 bis 19 Uhr und am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 18 Uhr. Ein Ticketsystem für die kostenlose Buchung von Einlasszeiten über eventbrite.de soll Warteschlangen vermeiden.

