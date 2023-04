Pfingst Open Air 2023: Der Top-Act des Tages kommt aus Essen

Ein Bild vom letzten Pfingst Open Air in Essen, das bislang stattfand – das war schon 2019. Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es jetzt ein neues Pfingst Open Air am 27. Mai.

Essen. Das komplette Line-Up steht fest: Nach drei Jahren Corona-Pause gibt es erstmals wieder das berühmte Festival „Pfingst Open Air“ in Essen-Werden.

Das Kupferdreher Rap-Duo „257ers“ tritt beim Festival „Pfingst Open Air“ in Essen-Werden auf. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch bekannt. Nach drei Jahren Corona-Pause findet das traditionsreiche Festival erstmals wieder statt – wie immer im Löwental, wie immer ist der Eintritt gratis – neu ist nur der Veranstaltungstag: Das „Pfingst Open Air“ 2023 geht am Pfingst-Samstag über die Bühne (27. Mai, ab 13 Uhr), nicht, wie sonst immer, an einem Pfingstmontag.

2016 wurden die 257ers als „Beste Band“ ausgezeichnet

Das komplette Line-Up steht jetzt fest: Auf der großen Bühne sind die „257ers“ die Headliner; das Kupferdreher Rap-Duo ist seit 2009 aktiv auf dem bundesweiten Musikmarkt. Ein Höhepunkt der Karriere der „257ers“ war sicherlich der Gewinn der Auszeichnung „Eins Live Krone“ im Jahr 2016 als „Beste Band“.

Weitere Künstler, die beim „Pfingst Open Air“ auftreten: „Deine Cousine“, „Il Civetto“, „Rikas“, „Miwata“, „Maryam.fyi“, „Taby Pilgrim“ und „Kaprice Acts“. Auf der „Elektronischen Wiese“ treten auf die Künstler „Mareena“, „Mary Yuzovskaya“, „AMSL“, „Kay Shanghai“ und „Rolex3k“.

