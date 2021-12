Peru-Kartoffeln auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Stadtwald

Die Hütten und der Tannenbaum stehen schon auf dem Stadtwaldplatz in Essen: Der Weihnachtsmarkt soll am 3. Dezember starten.

Essen-Stadtwald. An drei Adventswochenenden steigt der erste Budenzauber auf dem Stadtwaldplatz in Essen. Was dort genau geplant ist.

Trotz Corona soll der erste Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz in Essen ab Freitag, 3. Dezember, steigen. Unter anderem soll es die beliebte Peru-Kartoffel geben, die in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt fehlt. Was sonst noch geplant ist.

Es wird einen großen, festlich geschmückten Weihnachtsbaum, Gegrilltes, Waffeln, Glühwein und vieles mehr geben. Für viele wird die Peru-Kartoffel, also Kartoffelteig mit herzhaften Zutaten gefüllt und frittiert, ein Anreiz sein, den Budenzauber zu besuchen. Auf dem Weihnachtsmarkt in der City hatten sich jahrelang lange Schlangen an dem Kartoffel-Stand gebildet.

Kunsthandwerk und Leckereien beim Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz in Essen

Zudem bieten auf dem Stadtwaldplatz Kunsthandwerker ihre Waren an. An den Wochenenden 3. bis 5., 10. bis 12. und 17. bis 20. Dezember verwandelt sich der Platz an der Frankenstraße/Heisinger Straße in einen gemütlichen Treffpunkt für Nachbarschaft, Familien und all diejenigen, die gemütliche Weihnachtsatmosphäre genießen möchten, so die Veranstalter. Geöffnet ist der Budenzauber freitags und samstags, 15 bis 22 Uhr, sonntags, 14 bis 21 Uhr. Am 6. Dezember,17 Uhr, kommt der Nikolaus und hat für Kinder süße Geschenke im Gepäck.

Bei der Auswahl der Standbetreiber haben die Organisatoren rund um Veranstalter Kayhan Altintas von der Café-Bar Carlo Wert auf Regionalität gelegt. Ortsansässige Handwerker und Händler wollen für ein abwechslungsreiches Angebot sorgen. Die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald stiftet den großen Weihnachtsbaums. Kinder aus der Nachbarschaft und den umliegenden Stadtteilen sind eingeladen, den Baum mit selbst gebastelten Kunstwerken zu schmücken.

2018 war die Peru-Kartoffel in Verruf geraten 2018 war die Peru-Kartoffel in Verruf geraten, nachdem bei der Zubereitung der Speise für den Bochumer Weihnachtsmarkt Hygienemängel festgestellt worden waren. Der Stand war damals kurzzeitig geschlossen, dann unter Auflagen aber wieder geöffnet worden. 2019 hatte es die Spezialität dann in Bochum nicht mehr gegeben, in Essen wurde sie jedoch weiter angeboten. Auf dem aktuell wegen Corona verkleinerten Essener Weihnachtsmarkt fehlt der Stand.

Doch die Tanne verleiht dem Stadtwaldplatz nicht nur ein weihnachtliches Ambiente, sie wird auch Kinderherzen höher schlagen lassen. Der „Wunschbaum“ bietet den Gästen die Möglichkeit, schwerkranken Kindern in der Neuropädiatrischen Station K2 des Klinikums Essen eine Freude zu bereiten.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfolgt am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr durch den CDU-Ratsherrn Sven Köhler mit einer weihnachtlichen Lichtshow. Die Stände öffnen bereits um 15 Uhr und laden zum Bummel über den Stadtwaldplatz ein.

Die 2G-Regeln werden durch eine „Hygienestreife“ kontrolliert

Wie auch der Weihnachtsmarkt in der Essener City findet die Veranstaltung unter 2G-Bedingungen statt. Da der Stadtwaldplatz als öffentlicher Raum nicht eingezäunt wird, stellt eine „Hygienestreife“ sicher, dass die Besucher über einen Impf- / Genesenen-Nachweis inklusive Lichtbildausweis bei sich tragen. Über den gesamten Platz verteilt wird ergänzend eine große Anzahl Hygienespender bereitgestellt. Darüber hinaus appellieren die Veranstalter an die Besucher, Abstand zu anderen Menschen zu halten. Beim Besuch der örtlichen Gastronomie gilt die „2G+“-Regelung“. Mehr Informationen unter www.weihnachtsmarktessen.de

