Personen im Gleis: So rüttelt die Bahn Essener Schüler auf

Essen. Weil ständig Menschen über die Gleise am S-Bahnhof Eiberg laufen, fährt die Bahn ihn vorübergehend nicht mehr an. So reagiert die Schule nebenan.

Personen laufen am S-Bahnhof Essen-Eiberg über die Gleise, bloß weil sie Umwege von ein paar Minuten vermeiden wollen. Als dieses Problem im November unerträgliche Ausmaße annimmt, reagiert die Deutsche Bahn mit einer schroffen „Notbremse“. Sie fährt den S-Bahnhof wochenlang bis zum 23. Dezember nicht mehr an. Ein höchst ungewöhnlicher und womöglich sogar einmaliger Vorgang im Schienenverkehr an Rhein und Ruhr. Die Abendrealschule Eiberg, nur wenige Schritte vom S-Bahnhof entfernt, hat auf die dramatische Zuspitzung reagiert und kurzfristig das Präventionsteam von DB Sicherheit und Bundespolizei in Haus geholt.

Zwölf solcher Präventionsteams gibt es in ganz Deutschland, in Nordrhein-Westfalen übernehmen Dilara Ceviz, Jeff Dahlke (beide DB Sicherheit) und Dana Richter (Bundespolizei) die Aufklärung, die sich hauptsächlich an junge Menschen richtet. Im städtischen Weiterbildungskolleg gehen sie von Kurs zu Kurs, von Klassenraum zu Klassenraum. „Alle 16 Kurse unserer Schule nehmen an der Prävention teil“, sagt Schulleiterin Anke Mellor ein wenig erleichtert.

Präventions-Team NRW: zwei Experten von DB Sicherheit und eine Bundespolizistin

DB-Präventionsteam NRW in der Abendrealschule Eiberg: Jeff Dahlke, Dilara Ceviz (DB Sicherheit) und die Bundespolizistin Dana Richter informieren den Kurs M 3a über die Gefahren und sicheres Verhalten an Bahnanlagen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

An diesem Donnerstagnachmittag ist die M3a an der Reihe, in der junge Erwachsene, in der Mehrzahl Flüchtlinge, für den Hauptschulabschluss pauken. In Powerpoint-Präsentationen, Video-Clips, Flyern und im direkten Austausch macht das Präventions-Trio deutlich, dass eine leichtsinnige Gleisüberschreitung alles andere ist als ein Kavaliersdelikt. „Über Autobahnen läuft doch auch niemand“, sagt Dilara Ceviz – und erntet Kopfnicken. Jeff Dahlke warnt vor der todbringenden Gefahr von Bahnstrom, vor der bedrohlichen Wucht von Windstößen, wenn ein ICE durch Bahnhöfe rauscht, vor Selfies auf Bahnanlagen oder Güterwaggons.

Das „Personen-im-Gleis“-Problem in Eiberg hat zugenommen, seitdem die Stadt den Sachsenring wegen einer Baumaßnahme dicht gemacht hat. Die Brücke über die Bahngleise ist marode und muss durch eine neue ersetzt werden. Nicht nur Schüler laufen übers Gleis, auch Bewohner aus den Wohnblöcken im Hörsterfeld tun es.

Neu ist das Phänomen der verbotenen Gleisüberschreitung in Eiberg nicht: Schülerinnen und Schüler der Abendschule sind schon in der Vergangenheit immer wieder über die Gleise im Bahnhof gelaufen. „Zu Beginn eines jeden Semesters weisen wir deshalb auf die Gefahren hin“, betont die Schulleiterin.

„Über Autobahnen läuft doch auch niemand“

Doch in letzter Zeit hatte sich die Zahl der Zwischenfälle und Verstöße derart gehäuft, dass die Bahn zuerst Sicherheitspersonal und dann die Bundespolizei rausschickte. Sie schrieb Leute wegen Gleisüberschreitung auf. Das kann eine Ordnungswidrigkeit sein oder ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – und damit eine Straftat. Doch eine abschreckende Wirkung hatte dies nicht.

Lokführer mussten die Pfeifen einsetzen oder sogar stark abbremsen, für sie sind Personen im Gleis Stress pur. Am Ende riss den DB-Verantwortlichen der Geduldsfaden, sie nahmen den Bahnhof kurzerhand ganz vom Netz. Wegen einer Handvoll Chaoten müssen gut 2500 Pendler seitdem Umwege per Bus in Kauf nehmen.

Könnte die DB den Bahnhof Eiberg nicht hoch einzäunen? Nicht wirklich, denn dann würden anderswo dieselben Begehrlichkeiten laut. Die DB müsse sich in Deutschland um 33.000 Kilometer Gleise kümmern – unmöglich überall dort Zäune hochzuziehen, erklärt ein Bahnsprecher.

Erzieherische und Ordnungs-Maßnahmen nach dem NRW-Schulgesetz (z. B. schriftlicher Verweis, Androhung der Entlassung, Entlassung) sind im Fall der Abendrealschule eine weitere Möglichkeit, dem Problem Herr zu werden. Doch der Präventionstrupp setzt auf Aufklärung und Einsicht, auf den Kampf gegen Unwissenheit und Verharmlosung. „Wir brauchen nicht Zäune an den Gleisen, sondern müssen die Grenzen in die Köpfe der jungen Menschen kriegen.“

Im nächsten Schuljahr kommen das DB Präventionsteam wieder nach Eiberg

Ein Schüler der M3a bestätigt, dass auch Mitschüler aus Bequemlichkeit über die Gleise liefen. Ein anderer erzählt, dass er seinen jüngeren Bruder (15) eindringlich über die Gefahren der Gleisüberschreitung aufgeklärt habe. Und ein dritter berichtet von seinem Onkel, einem Lokführer, dem jemand vor den Zug gelaufen sei. „Er konnte danach Monate lang nicht arbeiten.“

Fast eine ganze Woche war das Präventionsteam an der Abendrealschule, zu Beginn des nächsten Schuljahres werden sie wiederkommen. Das haben sie fest verabredet. „Zum Glück ist am Bahnhof Eiberg kein Unglück passiert“, sagt Bundespolizistin Dana Richter nach der erfolgreichen Schulwoche in Eiberg. „Viele Jugendliche unterschätzen die Gefahren von Bahnanlagen jetzt nicht mehr.“

