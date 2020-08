Personalmangel bei Kripo trifft Polizeipräsidium Essen hart

In Briefen an Innenminister Herbert Reul und (dahinter) Polizeipräsident Frank Richter schlägt der Bund Deutscher Kriminalbeamter Alarm: Das Polizeipräsidium Essen/Mülheim sei wegen des Personalmangels bei der Kripo im Landesvergleich „eklatant benachteiligt“. Das Bild entstand bei der letzten Groß-Razzia in Essen.