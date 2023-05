Personal gefunden: Freibad Oststadt in Essen öffnet im Juni

Das Freibad im Schwimmzentrum Oststadt in Essen nimmt seinen Saisonbetrieb am Donnerstag, 8. Juni, auf. Die exakten Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

Essen. Das Warten hat schon bald ein Ende: Das Freibad im Schwimmzentrum Oststadt (Essen) öffnet am 8. Juni. Saisonkräfte sind eingestellt.

Jetzt steht fest, wann das Freibad Oststadt in Essen öffnen wird: Der Start in die Freibadsaison erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, 8. Juni. Exakte Informationen zu den Öffnungszeiten im Schwimmzentrum werden zeitnah veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung des Presseamtes.

Ermöglicht wird die Öffnung des Freibades Oststadt durch eine Kooperation zwischen den Sport- und Bäderbetrieben und dem Deutschen Roten Kreuz. Diese ermöglicht die weitere Einstellung von Saisonkräften für die Wasseraufsicht.

Die Essenerinnen und Essen haben ab Juni also die Wahl zwischen vier geöffneten Freibädern: Grugabad, Freibad Kettwig, Freibad Hesse und Freibad Oststadt.

Grugabad begrüßte die Badegäste mit Anschwimm-Frühstück und Musik

Im vergangenen Jahr hatte der eklatante Mangel an Saisonkräften dazu geführt, dass die Freibäder Oststadt und Kettwig erst mit Beginn der Sommerferien ihre Pforten öffnen konnten. Dieser Personalengpass ist in diesem Jahr weitgehend abgestellt worden.

Zuletzt hat am Himmelfahrtstag (18. Mai) das Freibad Kettwig den Saisonbetrieb aufgenommen. Die Öffnungszeiten in Kettwig sind montags bis freitags von 6.30 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags: 8 bis 18 Uhr. Das Hallenbad öffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr.

Das Hesse-Bad, das vom Verein RuWa Dellwig geleitet wird, ist schon seit dem 5. Mai geöffnet. Bei guter Wetterlage (ab 22 Grad Celsius) ist das Bad montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schlechter Wetterlage (unter 22 Grad und keine Sonne) hat es in den Mittagsstunden von 10 bis 16 Uhr geschlossen.

Den Saisonauftakt hatte das Grugabad bestritten. Das größte Freibad des Ruhrgebiets öffnete am 1. Mai. Eine nette Geste des Vereins der Grugabad-Freunde: Die Badegäste sind mit einem Anschwimm-Frühstück und Musik begrüßt worden. Die Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 6 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags sowie an Feiertagen 8 bis 20 Uhr.

Freibad Steele öffnet ebenfalls dieses Jahr: Fragezeichen hinter Eröffnungstermin

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Öffnungstermin für das vom Schwimmverein Steele 11 betriebene Freibad Steele, das bei der Jahrhundertflut von der Ruhr überschwemmt worden war und einen Totalschaden erlitt. „Der starke Regen im Frühjahr hat alles verzögert“, sagt die Vereinsvorsitzende Hannelore Rottmann. Aber im selben Atemzug schlägt sie optimistische Töne an: „Die Steelerinnen und Steele werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch in unserem Freibad schwimmen können.“ Auf einen Eröffnungstermin möchte sie sich angesichts der vielen unerledigten Bauarbeiten allerdings nicht festlegen. „Das wäre reine Spekulation.“

