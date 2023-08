Person von Zug erfasst: Essen Hauptbahnhof komplett gesperrt

Rettungseinsätze in Kray-Nord und am Hauptbahnhof haben den Bahnverkehr in Essen teils zum Erliegen gebracht.

Essen. Zwei Notarzteinsätze am Hauptbahnhof und in Kray-Nord bremsen den Bahnverkehr in Essen aus. Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz.

Zwei Notarzteinsätze haben am Mittwochmorgen den Bahnverkehr in Essen massiv ausgebremst. Im Hauptbahnhof ist eine Person gegen 6.30 Uhr von einem einfahrenden Zug an Gleis 6 erfasst worden. Der Verkehrsknotenpunkt wurde im Berufsverkehr komplett gesperrt, was tausende Pendler und Reisende betraf.

Am Haltepunkt Essen-Kray Nord ist eine halbe Stunde zuvor Mensch von einer Bahn überrollt und tödlich verletzt. Es war wohl ein Suizid, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Ob es sich am Hauptbahnhof ebenfalls um einen Selbstmord oder einen Unfall handelte, blieb zunächst offen.

Dem oder der Schwerverletzten wurden beide Beine abgetrennt. Rettungsdienste und Polizei sind im Großeinsatz. Die Ermittlungen laufen.

Es kommt zu Teilausfällen und Verspätungen

Nach Angaben der Bahn sind die Regionalexpresse RE2, RE16, RE42, RE49, RB33, RB40 sowie die S-Bahnlinien S1, S2, S3, S6, S9 von den Sperrungen betroffen. Es kommt aufgrund der Einsätze zu Teilausfällen und Verspätungen. Wann der Verkehr wieder normal läuft, ist noch unklar (Stand 7.20 Uhr).

