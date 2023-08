Perseiden-Schauer: So kann die Sternschnuppen jeder finden

Essen. Jährlich verglühen im August unzählige Sternschnuppen. Die Walter-Hohmann-Sternwarte Essen erklärt, wie man möglichst viele entdeckt.

Es ist ein Naturschauspiel, das einen Jahr für Jahr in den Nachthimmel blicken lässt: Auch in den kommenden August-Nächten könnten wieder Hunderte Sternschnuppen zu sehen sein – „entsprechendes Wetter vorausgesetzt“, sagt Peter Gärtner von der Walter-Hohmann-Sternwarte Essen. Der spektakuläre Perseiden-Schauer regnet wieder vom Himmel.

Der beste Zeitpunkt, um die verglühenden Partikel am Firmament entdecken zu können, ist die Nacht von Samstag (12.8.) auf Sonntag. Wenn dann keine Wolken am Himmel sind und es entsprechend dunkel ist, wird man sich viel wünschen können. Denn ein Wunsch ist es ja, der in Erfüllung gehen soll, wenn man eine Sternschnuppe entdeckt.

Wie kann man in Essen die meisten von ihnen entdecken? Peter Gärtner sagt: „Man schaut in Richtung Nord-Osten.“ Dort sei das Zentrum des Perseiden-Stroms momentan, so heißen die derzeit verglühenden Partikel, Überbleibsel des Kometen Swift-Tuttle, dessen Spur die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne jährlich durchfliegt. Hilfswerkzeuge wie Teleskope und andere technische Finessen brauche es nicht. „Das bloße Auge ist perfekt dafür“, erklärt der Hobby-Astronom.

Sternschnuppen kann man nur in der Dunkelheit sehen

Die Sternschnuppen fallen derzeit nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. „Am Tag und in der Dämmerung sieht man sie aber nicht“, so Gärtner. „Von Mitternacht bis vier Uhr ist es am dunkelsten, dann kann man die meisten entdecken.“ Ebenfalls eine gute Voraussetzung um auf lohnende Perseiden-Jagd zu gehen: „In diesem Jahr wird es wenig natürliche Lichtverschmutzung geben, denn bald ist Neumond.“ Sprich: Der Mond leuchtet im Moment nicht stark, deswegen sind die Nächte aktuell dunkler.

Peter Gärtner (links) und Klaus Jost von der Walter-Hohmann-Sternwarte Essen vor einem neuen Teleskop zur Sonnenbeobachtung. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Sehr wohl geben aber Laternen und andere Lichtquellen Heiligkeit ab, vor allem in einer Großstadt wie Essen. Innenstädte seien deswegen nicht der optimale Ort, von wo aus man Sternschnuppen zu sehen bekomme, so Gärtner. „Besser sind da Anhöhen, im Ruhrgebiet zum Beispiel die Halden.“ Trotzdem müsse auch da das Wetter mitspielen. Die Prognose ist (Stand: 10.8.) noch nicht eindeutig. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstagabend ein Regensymbol in der Vorhersage bereithält, heißt es bei einem anderen Wetterdienst: Niederschlagrisiko null Prozent, keine Wolken. Das wären optimale Bedingungen, um auf Sternschnuppenjagd zu gehen.

Essener Innenstadt ist nicht der perfekte Ort, um auf Perseiden-Jagd zu gehen

Hobby-Astronom Peter Gärtner wird den Abend und die Nacht auf Sonntag an der Sternwarte in Schuir verbringen. Diese liegt fernab vieler künstlicher Lichtquellen, der Standort verspricht per se die Möglichkeit, den Himmel ohne übermäßig viel Lichtverschmutzung beobachten zu können. Wer will, kann wie Peter Gärtner am Samstagabend zur Sternwarte aufbrechen und bei hoffentlich sternklarer Nacht zusammen mit etlichen anderen auf Sternschnuppen-Entdeckungstour gehen. Kosten soll das Ganze nichts. „Die Teilnahme an der Perseidenbeobachtung ist kostenlos. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sternwarte freuen sich auf ihre Gäste“, heißt es von dem Verein.

Die Erde kreuzt die Kometenbahn von Swift-Tuffle. Foto: Marc Büttner / funkegrafik nrw

Wenn man nach dem Perseiden-Strom Ausschau hält, sollte man nicht in Lichtquellen schauen. „Die Dunkeladaption wird schlechter, wenn man zum Beispiel auf das Smartphone schaut“, erklärt Peter Gärtner. Bis zu einer halben Stunde könne es dauern, bis die Augen wieder voll funktionstüchtig wären. Bei ihm selbst und vielen seiner Mitstreiter kommt bei den vielen derzeit fallenden Sternschnuppen Freude auf, da der Perseiden-Strom aber ein jährliches Ereignis ist, ist das Ereignis für die Hobby-Astronomen längst nichts ungewöhnliches mehr. Bei der Sternwarte in Schuir ist man derzeit wegen etwas anderem ganz aus dem Häuschen. Seit kurzer Zeit ist man stolzer Besitzer eines neuen Teleskops, mit dem eine sehr detaillierte Betrachtung der Sonne möglich ist.

Wer möchte, kann an den verbleibenden August-Sonntagen von jeweils 14 bis 16 Uhr an öffentlichen Sonnenbeobachtungen teilnehmen. Von der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen Schuir (Wallneyer Straße 159) heißt es dazu: „Mit dem neuen Sonnenteleskop der Sternwarte können Besucher einen Blick auf unseren Heimatstern werfen und die derzeit reichlich vorhandenen Sonnenflecken und Protuberanzen in nie dagewesener Qualität genießen.“ Wie für die Sternschnuppen gilt aber auch dabei: „Voraussetzung ist allerdings eine freie Sicht auf die Sonne, zumindest größere Wolkenlücken.“

Dieses Foto wurde mit Hilfe des neuen Teleskops der Essener Sternwarte angefertigt. Foto: Peter Gärtner/Walter-Hohmann-Sternwarte Essen

>>> INFO: Programm der Sternwarte

Jeden Mittwoch ab 20 Uhr: Besichtigung der Sternwarte, bei Wolkenlücken und Dunkelheit auch Nachthimmelbeobachtung.

Neues Herbst-/Winterprogramm 2023 in Kooperation mit der VHS Essen, inkl. Fortsetzung der Vortragsreihe für Kinder. Sondertermine für Gruppen und Hilfestellung zu eigenem astronomischem Equipment nach Vereinbarung möglich.

Weitere Informationen: https://www.sternwarte-essen.de/

