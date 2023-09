Pedelec doppelt geklaut: Polizei Essen fasst Verdächtigen

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb wollte in Essen-Fulerum ein Faltschloss an einem Pedelec durchsägen.

Essen. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Fahrraddieb (49) in Fulerum fest. Ein aufmerksamer Zeuge gab den entscheidenden Hinweis.

Kaum hatte die Polizei Essen vor rasant steigenden Fahrraddiebstählen gewarnt und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen, konnten Beamte einen der mutmaßlichen Täter (49) dank eines Zeugenhinweises in Fulerum festnehmen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte ein 31-Jähriger am Dienstagabend beobachtet, wie ein Unbekannter verdächtig ein Pedelec an der Wienenbuschstraße und die Umgebung inspizierte. Kurze Zeit später schob der Mann das Zweirad in ein Gebüsch.

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den 49-Jährigen in seinem Versteck schnell ausfindig machen. Er hatte eine Säge dabei, vermutlich um das Faltschloss, mit dem das Pedelec zwischen Reifen und Rahmen nur ungenügend gesichert war, zu knacken. Der mutmaßliche Dieb wurde festgenommen, das „Kathmandu“-Rad sichergestellt.

Wie die Ermittler wenig später herausfanden, wurde bereits nach dem Drahtesel gefahndet. Das Rad war einer 57-Jährigen am 22. September am Humboldtring in Mülheim gestohlen worden.

Zur Erinnerung: Am heutigen Mittwoch (27. September) bietet die Polizei Essen zwischen 14 und 16 Uhr eine Präventionsfragestunde mit den Experten der Ermittlungsgruppe Fahrrad auf ihrer Internetseite und in den Netzwerken Facebook, Instagram und X (Twitter) an. Wer einen Raddiebstahl beobachtet, sollte umgehend den Notruf 110 wählen.

