Payback-Betrug: Polizei Essen fahndet mit Foto nach Täter

Essen. Mit dem ergaunerten Guthaben seines Opfers kaufte ein Unbekannter an einer Tankstelle an der Gladbecker Straße ein. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Ein unbekannter Betrüger soll sich illegal Zugang zum Payback-Konto eines 46-jährigen Mannes verschafft und anschließend mit dessen Guthaben an einer Tankstelle im Nordviertel eingekauft haben - die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Mann.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, kaufte der Täter am 21. Februar gegen 17 Uhr an einer Tankstelle an der Gladbecker Straße Guthabenkarten und bezahlte sie über die „Payback-Pay“-Funktion mithilfe seines Smartphones - die Zugangsdaten zum Payback-Konto des 46-Jährigen hatte er zuvor auf noch unbekannte Weise ausgespäht.

Das Betrugsopfer erkannte den unrechtmäßigen Zugriff auf sein Konto und erstattete Anzeige. Am 1. März erschien der Unbekannte erneut in der Tankstelle, um weitere Gutscheinkarten zu kaufen. Mitarbeiter der erkannten den Täter und versuchten ihn festzuhalten. Der Gesuchte konnte sich jedoch losreißen und flüchten.

Es gibt Hinweise darauf, so die Polizei, dass der gesuchte Tatverdächtige auch an weiteren Tankstellen mit der beschriebenen Bezahlfunktion einkauft hat.

Während beider Aufenthalte an der Tankstelle wurde der Unbekannte von der Videokamera gefilmt. Mit den entstandenen Bildern sucht die Polizei nun nach dem Täter und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter der 0201/829-0 erbeten.