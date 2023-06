Die Experten des Alfried-Krupp-Krankenhauses in Steele laden zu einem Patientenseminar zum Thema „Wenn das Knie schmerzt – moderne Operationsmethoden“ ein.

Gesundheit Patientenseminar in Essen: Was hilft, wenn das Knie schmerzt

Essen. Zahllose Menschen leiden unter Schmerzen im Knie. Welche Behandlungs- und Operationstechniken helfen, verrät jetzt ein Patientenseminar in Essen.

Probleme mit dem Kniegelenk sind weit verbreitet, schmerzhaft und können die Mobilität stark einschränken. Das Alfried-Krupp-Krankenhauses lädt daher am Dienstag, 13. Juni, um 16.30 Uhr zu einem Patientenseminar mit dem Titel „Wenn das Knie schmerzt – moderne Operationsmethoden“ in die Akademie am Steeler Berg, Hellweg 94 (2. Etage) ein.

Prothese im Knie kann Schmerz verringern

Chefarzt Prof. Dr. Sven Lendemans, Alfried-Krupp-Krankenhaus. Foto: AKK

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie stellt dann die neuesten Entwicklungen der Endoprothetik vor. Regelmäßig sei der Verschleiß des Kniegelenks mit den konservativen Methoden nicht mehr zu behandeln und führe zu mit starken Belastungs- und Ruheschmerzen. Hier könne man zur die geschädigten Anteile des Kniegelenkes operativ durch eine Prothese ersetzen und so den Schmerz verringern und die Funktion des Gelenks verbessern, erklärt Abteilungsarzt Christian Hoff.

Christian Hoff, Abteilungsarzt des Endoprothetik-Zentrums am Alfried-Krupp-Krankenhaus. Foto: Stephan Eichler / AKK

Die Ursachen für den Verschleiß von Gelenken reichten von Arthrose über Rheuma und Unfälle bis hin zu angeborenen oder erworbenen Fehlstellungen sowie genetischen Erkrankungen. Mit dem Einsatz von Prothesen und künstlichen Gelenkoberflächen habe man in den vergangenen Jahren den Leidensdruck vieler Patienten deutlich verringern können. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der verbesserten Operationstechniken steige die Zahl der jährlichen Eingriffe; auch nehme der Anteil jüngerer Patienten zu.

Christian Hoff, der in Steele das zertifizierte Endoprothetik-Zentrum leitet, wird die Teilnehmer des Seminars über neue Behandlungs- und Operationstechniken, Material und Formen moderner Prothesen aufklären. „Mir ist es wichtig, für jeden Patienten eine optimale und individuell abgestimmte Lösung für sein Knie zu finden.“

Moderiert wird der Nachmittag von Chefarzt Prof. Dr. Sven Lendemans. Im Anschluss an den Vortrag haben die Gäste Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um Anmeldung wird gebeten auf: krupp-krankenhaus.de/knie.html. Weitere Informationen gibt es telefonisch im Sekretariat: 0201 805-1842.

