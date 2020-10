Freikirche finanziert sich durch Spenden

Landeskirchen finanzieren sich über Kirchensteuern. Freikirchen finanzieren sich durch die Spenden ihrer Mitglieder.

In der Freikirche wird die Taufe an Glaubenden - in der Regel also Erwachsenen durchgeführt, in der Landeskirche an Kindern.

Die Freie Evangelische Gemeinde Katernberg hat rund 80 Mitglieder. Gottesdienst ist jeden Sonntag um 10 Uhr im Gemeindezentrum, Ottenkämperweg 9a. Infos unter feg-ek.de

Maximilian Klinkert stammt aus dem hessischen Breidenstein, ist 26 Jahre alt und verheiratet.

Es ist seine erste Stelle als Pastor nach dem Abschluss seines fünfjährigen Studiums der Theologie an der Theologischen Hochschule Ewersbach.

In seiner Bachelorarbeit beschäftigte er sich mit „Liedern im Gottesdienst“, in der Masterarbeit mit der Frage, wie Gemeinde gestaltet werden kann, damit sie für viele Generationen ansprechend ist.