Nach einem Unfall in Essen-Kettwig sucht die Polizei Zeugen.

Ermittlungen Passantin in Essen von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Essen. Nach einem Unfall mit einer Schwerverletzten (53) in Essen-Kettwig sucht die Polizei Zeugen. Besonders die Aussage einer Ärztin sei wichtig.

Nach einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin (53) in Essen-Kettwig sucht die Polizei nach einer Augenzeugin, deren Aussage besonders wichtig sei.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war die 53-Jährige am 27. November gegen 17.14 Uhr mit ihrem fünf Jahre älteren Lebensgefährten auf dem Gehweg an der Schmachtenbergstraße unterwegs, als sie von einem weißen Skoda einer 67-Jährigen angefahren wurde. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.

Die gesuchte Zeugin, vermutlich eine Ärztin, konnte nicht bis zum Eintreffen der Polizei warten, da sie ihr Kind aus der Kita abholen musste. Sie hinterließ zwar ihre Kontaktdaten, die gingen jedoch verloren.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 bittet die Ärztin sowie weitere mögliche Zeugen, sich dringend unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]