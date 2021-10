Nach einem Unfall hat die Polizei die Haus-Berge-Straße in Essen-Altendorf gesperrt.

Polizei Essen Passantin erfasst: Haus-Berge-Straße in Essen ist gesperrt

Essen. Nach einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto in Altendorf kommt es zu Staus. Das Unfallaufnahmeteam ist im Einsatz.

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin hat die Polizei am Mittwochmorgen die Haus-Berge-Straße in Essen-Altendorf gesperrt. Die Passantin ist gegen 7 Uhr in Höhe des Jahnplatzes von einem Auto erfasst worden.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus transportiert. Wie schwer sie verletzt wurde, ist unklar, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Wie lange die Haus-Berge-Straße nicht zu befahren ist, hängt davon ab, wann das Unfallaufnahmeteam der Polizei seine Arbeit erledigt hat. (j.m.)

