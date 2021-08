Passant angegriffen und verletzt: Polizei Essen sucht Zeugen

Die Essener Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in der Innenstadt.

Essen. Nach dem Angriff auf einen 52-Jährigen in der Essener Innenstadt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte attackierten Dienstagmittag (3. August) einen 52-Jährigen auf offener Straße in der Essener Innenstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Der 52 Jahre alte Afghane war am Dienstag gegen 14 Uhr auf der I. Weberstraße zu Fuß unterwegs. Plötzlich soll man ihn unvermittelt angegriffen und verletzt haben, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die 0201/8290.

