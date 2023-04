Passant angefahren - Polizei Essen sucht Unfallzeugen

Essen. Ein Mercedesfahrer hat im Südviertel vermutlich eine rote Ampel missachtet und einen Fußgänger touchiert. Danach flüchtete der Unbekannte.

Nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Fußgänger im Essener Südviertel sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, war ein unbekannter Fahrer am Montag gegen 12.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hindenburgstraße unterwegs, als er beim Abbiegen in Richtung Friedrichstraße mutmaßlich eine rote Ampel missachtete und den Passanten anfuhr. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Der Mercedesfahrer machte sich aus dem Staub.

Er soll 30 bis 35 Jahre alt sein und trug einen gepflegten schwarzen Bart.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

