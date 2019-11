Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Partys und Konzerte im Turock

Die Thrash-Metal-Band Toxik aus den USA ist am Mittwoch, 27. November, zu Gast im Turock. Einlass ist ab 19 Uhr, ab 19.30 Uhr geht’s los. Tickets kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro (erhältlich unter www.eventim.de oder im Plattenladen Yeah Records am Viehofer Platz 14). Als Support-Act tritt die Death-Metal-Band Thorium auf.

Zum 15-jährigen Jubiläum gibt es am Freitag, 13. Dezember, ab 23 Uhr eine Geburtstagsparty mit DJ Chrizz (Alternative- Crossover-, Rock- und Metalmusik, 9 Euro Mindestverzehr, jeder Gast erhält einen Gratis-Cocktail und ein Freibier).

Am Samstag, 14 Dezember, findet dann ein Gratis-Konzert mit den Bands Obscurity, Contradiction, Timor et Tremor und einem Special Guest statt. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert startet um 19.30 Uhr. Ab 23 Uhr geht die Geburtstagsparty mit DJ Chrizz in die zweite Runde (die gleichen Preise und Specials wie am Vortag).