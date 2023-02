An der Helbingstraße im Essener Südostviertel gab es einen großen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung, der dann eskalierte.

Blaulicht Party in Essen: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung eskaliert

Essen. Die Essener Polizei beendete eine Party wegen Ruhestörung. Gäste beklagen aggressives Verhalten der Beamten. Ein Video zeigt eher das Gegenteil.

Bei einer Geburtstagsparty an der Helbingstraße hat es in der Nacht zum Sonntag (5.2.) einen größeren Polizeieinsatz wegen Ruhestörung gegeben, der in eine heftige Auseinandersetzung mündete. Mehrere Streifenwagen waren vor Ort. Als die Feier aufgelöst wurde, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Beamtinnen und Beamten und den rund 20 Partygästen.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 23.50 Uhr vom Ordnungsamt der Stadt Essen über eine Ruhestörung in der Helbingstraße informiert, bei der Amtshilfe geleistet werden sollte, „da sich die Gäste der Feier unkooperativ zeigten und die Nachtruhe ohne Hilfe der Polizei nicht wieder herzustellen gewesen sei“. An der Wohnungstür hätten die Partygäste mit mehreren Personen lautstark auf die Beamten eingewirkt. Weil die Gäste nicht gewillt gewesen seien, die Musik auf Zimmerlautstärke zu regulieren, habe man sich entschlossen, die Party aufzulösen.

Polizei Essen: Partygäste liefen schreiend auf die Einsatzkräfte zu

Daraufhin wurden die Einsatzkräfte laut Polizei von einem 24-jährigen Gast beleidigt. Eine 31-Jährige habe den Polizisten mit ihrem Körper den Zugang zur Wohnung verstellt und versucht, die Wohnungstür zuzuschlagen. Den Polizisten sei es aber gelungen, die Tür aufzudrücken und die Frau zur Seite zu schieben. In diesem Gerangel sei die Frau von einer Polizistin am Kopf getroffen worden.

„Als die Beamten den mit vielen Personen überfüllten Flur betraten, gingen mehrere Personen schreiend und mit erhobenen Armen auf die Einsatzkräfte zu“, schildert die Polizei weiter. Erst nachdem Unterstützungskräfte eintrafen, sei es den Beamten gelungen, die Gäste zu trennen und die Party aufzulösen.

Handy-Video des Party-Veranstalters stützt die Darstellung der Polizei

Ein Handy-Video, das der Party-Veranstalter von Teilen des Polizeieinsatz machte und dass der Redaktion vorliegt, stützt die Darstellung der Polizei. Zu sehen und zu hören ist, wie die in die Wohnung eindringenden Beamten lautstark und teils geradezu hysterisch beschimpft werden. Es kommt zu Rangeleien, als Party-Gäste versuchen die Polizisten wieder herauszudrängen. Eine Polizistin versucht zwei junge Frauen zu beruhigen, die ohne Unterlass schreien, ohne dass klar wird warum.

Der Veranstalter der Party, Juliano Wieschermann widerspricht der Darstellung der Polizei. Er hatte nach eigenen Angaben in dem Mehrfamilienhaus seinen 18. Geburtstag gefeiert. Der Polizei wirft er vor, bei dem Einsatz unverhältnismäßig aggressiv vorgegangen zu sein, was sein selbst gedrehtes Video nicht zeige, weil diese Szenen davor und danach stattgefunden hätten.

Polizei sei unnötig aggressiv gegen Party-Gäste vorgegangen

Mehrere Partygäste seien geschlagen worden, die Beamten hätten seine Mutter grundlos zu Boden geworfen. Als Belege zeigt der 18-Jährige vorläufige Ambulanzberichte aus dem Elisabeth-Krankenhaus. Diese Berichte attestieren seiner Mutter und seiner Schwägerin eine Schädelprellung.

Auch den Ablauf des Abends schildert Wieschermann anders. Seiner Darstellung nach hätten einige Partygäste zunächst mit der Polizei an der Tür vereinbart, die Feier von sich aus aufzulösen. Die Beamten hätten das aber nicht abgewartet, sondern sofort die Wohnung gestürmt. Daraufhin seien tatsächlich einige der Partygäste laut geworden. Wieschermann kündigte an, man wolle Anzeige gegen die Einsatzkräfte erstatten.

Auf Anfrage erklärte Polizeisprecherin Sonja Kochem, sie könne zu den Befunden des Krankenhauses nichts sagen. Die Polizisten hätten sich beim Einsatz ein Bild gemacht, ob jemand verletzt worden sei. Außerdem hätten sie bei den Partygästen nachgefragt, ob ein Rettungswagen benötigt würde. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

Ein Gast sei zwecks Identifizierung mit auf die Wache genommen worden, da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte. Gegen die 31-Jährige und den 24-Jährigen werde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

