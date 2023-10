Partielle Mondfinsternis: Profi-Beobachtung in Essen möglich

Partielle Mondfinsternis: In Essen kann man das Himmelsereignis mit Profi-Gerätschaften erleben – an der Walter-Hohmann-Sternwarte in Schuir.

Essen. Eine partielle Mondfinsternis steht am Samstagabend an. In Essen kann man das Ereignis ganz besonders verfolgen – gratis und mit vielen Infos.

Wenn am Samstag, 28. Oktober, der deutschlandweite Astronomietag ansteht, fällt das nicht ganz zufällig auf folgendes Ereignis am Himmel: „Am Abend gibt es eine partielle Mondfinsternis zu sehen“, meldet die Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen-Schuir. Grund genug für den 1969 gegründeten Verein, ab 19 Uhr die Dächer seiner Beobachtungshütten an der Wallneyer Straße 159 zu öffnen.

Davon sollen möglichst viele neugierige Menschen profitieren. „Besucher erhalten einen Blick durchs Teleskop auf den teilweise verdunkelten Mond und weitere Objekte des abendlichen Oktober-Himmels.“ Einschränkend heißt es aber: „Voraussetzung ist eine geringe Bewölkung bzw. größere Wolkenlücken.“

Partielle Mondfinsternis erreicht Höhepunkt am späten Samstagabend

Das Maximum der partiellen Mondfinsternis ist ab circa 22.15 Uhr erreicht. Peter Gärtner, Sprecher der Essener Sternwarte, verdeutlicht das Geschehen: „Im unteren Teil des Mondes wird dieser etwas angeknabbert sein.“ Sechs Prozent des Erdtrabanten würden vom Schatten unseres Heimatplaneten bedeckt sein, einen spektakulären, seltener auftretenden Blutmond wird man also nicht erwarten dürfen, solch eine Ereignis ist deutlich seltener.

Partielle Mondfinsternis: So wird sie am Samstag (28.10.) ablaufen. Foto: Vereinigung der Sternenfreunde (VDS)

Gärtner und die anderen Hobbyastronomen erklären neben der partiellen Mondfinsternis am Samstag auch, wo sich etwa die Planeten Jupiter und Saturn im Herbst am Firmament befinden – vor Ort seien am Samstagabend selbstredend etliche Vereinsmitglieder. Wer Fragen rund um das Thema Astronomie hat, könne diese gerne direkt ansprechen.

Wer sich am Wochenende nach Schuir zur Himmelsbeobachtung aufmacht, kann das ohne vorherige Anmeldung machen. Die Beobachtung des Himmelsereignisses ist kostenlos. Apropos kostenlos. Nicht nur wenn sich etwas nicht alltägliches am Himmel abspielt, gibt es an der Sternwarte in Schuir ein Gratis-Angebot. „Jeden Mittwoch stehen ab 20 Uhr Mitglieder der Sternwarte für Fragen bereit. Bei klarem Himmel oder zumindest größeren Wolkenlücken findet Himmelsbeobachtung statt.“ Auch dabei sei eine Anmeldung nicht erforderlich, Gruppen sollten sich allerdings um individuelle Termine bemühen – die auch an anderen Tagen stattfinden können.

Walter-Hohmann-Sternwarte hat besondere Expertise bei Mikrometeoriten

Eines der aktuellen Projekte beschäftigt sich mit dem Aufspüren von Mikrometeoriten. Peter Gärtner hat sich zusammen mit einer Arbeitsgruppe seit 2020 auf dem Gebiet des „Sternenstaubs“ solch eine Expertise angeeignet, sodass die Essener Sternwarte in diesem Jahr Teil mit einem Exponat Teil einer Ausstellung auf dem Frachtschiff MS Wissenschaft war, das durch die Bundesrepublik fuhr.

>>> INFO: Die Essener Sternwarte

Die Walter-Hohmann-Sternwarte ist ein im Jahre 1969 gegründeter Verein, der sich aus Amateurastronomen aus Essen und Umgebung zusammensetzt. „Das Ziel der Sternwarte ist es, astronomisches Wissen mit Hilfe von öffentlichen Himmelsführungen und Vorträgen in der Bevölkerung zu verbreiten und zu vertiefen“, heißt es.

Den heutigen Namen Walter-Hohmann-Sternwarte Essen gab sich der Verein zwei Jahre nach seiner Gründung im Andenken an den Essener Stadtbaurat und Wegbereiter der Raumfahrt. Seit 1978 betreibt der Verein die Sternwarte am heutigen Standort in Schuir.

