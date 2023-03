Parkstreit in Essen eskaliert und endet mit drei Verletzten

Essen. Ein Zwist um ein zugeparktes Auto an der Bochumer Landstraße gipfelte in einer Schlägerei. Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein handfester Streit um eine Verkehrsbehinderung in Essen-Steele endete mit drei Verletzten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte sich am Dienstagabend ein 47-Jähriger bei der Polizei gemeldet, weil sein Auto im Innenhof eines Hochhauskomplexes an der Bochumer Straße zugeparkt worden war. Noch während er auf den Streifenwagen Polizei wartete, kam eine junge Frau in Begleitung von zwei Männern zu den Fahrzeugen.

Als der 47-Jährige dem Trio sagte, dass er die Polizei gerufen habe, entstand ein Streit, der in einer Schlägerei gipfelte. Weitere Männer mischten sich ein, schlugen mit Werkzeugen auf den Wagen des 47-Jährigen ein, zerstachen zwei Reifen und warfen vermutlich eine Gehwegplatte in die Windschutzscheibe seines Autos.

Sechs Männer stehen unter Verdacht

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die junge Frau und mögliche Beteiligte vom Tatort. Erste Ermittlungen führten zu sechs Männern im Alter von 21 bis 60 Jahren, die im Verdacht stehen, an der Schlägerei und der Sachbeschädigung beteiligt gewesen zu sein.

Der 47-Jährige sowie zwei 51 und 60 Jahre hatten Verletzungen erlitten und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Zum Teil sind die Beteiligten mit deutscher, deutsch-libanesischer und ungeklärter Staatsangehörigkeit der Polizei bekannt, sagte deren Sprecher Pascal Pettinato. Ein Clan-Bezug werde geprüft. Der Besitzer des demolierten Wagens ist Ghanaer.

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die die gewaltsame Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

