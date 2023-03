Parkour-Saison auf Essener Zeche Zollverein startet

Essen-Stoppenberg. Auf der Parkour-Anlage in Essen startet die Saison. Jugendliche, Erwachsene, Familien: Es werden diverse Trainingsformate geboten. Die Übersicht.

Die Parkour-Anlage auf dem Gelände der Kokerei Zollverein wird wieder zum Treffpunkt für die urbane Essener und Ruhrgebiets-Parkour-Szene: Outdoor balancieren, klettern, springen und fliegen, gemeinsam und angeleitet Parkour trainieren – das soll dort ermöglicht werden. Die Saison beginnt am Samstag, 1. April, mit einem Auftakttraining von 14 bis 16 Uhr. Danach bieten die Trainer und Trainerinnen des Kreisjugendwerks der Awo verschiedene Trainingsformate an.

In der Jugendjam können alle Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren mit Gleichaltrigen Sport treiben. Das TIN-Training (ab 16 Jahren) lädt alle trans*, inter* und nicht-binären Personen ein, in den Parkour-Sport zu schnuppern, die vorhandenen Fähigkeiten zu erkunden und auszubauen. Im Parkour-Workout können sich alle ab zwölf Jahren auspowern und am Muskelaufbau arbeiten. Im Ü40-Training können sich Erwachsene ab 40 Jahren in dieser Bewegungskunst erproben. In Spezialtrainings wie dem Familientraining, Workshops für Sozialarbeiter, Lehrerinnen oder der Parkourjam zur Extraschicht sind zudem weitere Interessierte eingeladen.

Trainings auf Essener Parkour-Anlage sind kostenlos

Die Parkour-Anlage auf Zollverein ist auf Wunsch und durch das Engagement von jungen Menschen als Teil des Jugendforums Zollverein 2014 realisiert worden. Durch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Stiftung Zollverein und der Bezirksvertretung VI sowie dem Jugendamt Essen war dies möglich. Die 600 Quadratmeter große Fläche der Anlage befindet sich in der Nähe der Mischanlage und des Werksschwimmbads, ist öffentlich zugänglich und abends bis 22 Uhr beleuchtet. Die Kombination aus Würfeln, Stangen und Wandflächen ermöglicht Parkourfans die Trainingsgestaltung. Gesponsert werden die kostenlosen Trainings auch durch die RAG-Stiftung als Teil der Förderung von Zollverein-Das Quartier sowie durch das Jugendamt. Organisiert werden die Angebote vom Kreisjugendwerk der Awo.

Trainingsangebote ab dem 1. April, auch in den Ferien, bis in den Herbst:

Ü40-Training : montags 18 bis 19 Uhr

: montags 18 bis 19 Uhr Mädchentraining : mittwochs 17.30 bis 19 Uhr

: mittwochs 17.30 bis 19 Uhr Themen- und Techniktraining : donnerstags 17 bis 18.30 Uhr

: donnerstags 17 bis 18.30 Uhr Jugendjam : donnerstags 18.30 bis 20 Uhr

: donnerstags 18.30 bis 20 Uhr Offenes Training : freitags 17 bis 19 Uhr

: freitags 17 bis 19 Uhr TIN-Training : samstags 14 bis 16 Uhr

: samstags 14 bis 16 Uhr Parkour Workout: samstags 17 bis 18 Uhr

Die Trainings sind kostenlos und es ist keine Anmeldung notwendig. Infos bei Projektkoordinatorin Judith Boll 0151 1715 5363, j.boll@jugendwerk-essen.de oder www.jugendwerk-essen.de/parkour-zollverein.html ,über Facebook www.facebook.com/ParkourAufZollverein oder Instagram: www.instagram.com/parkouraufzollverein.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen