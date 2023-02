Bilanz Parkleuchten 2023 in Essen: So viele Besucher wie noch nie

Essen. Mit einem Besucherrekord ist das diesjährige Parkleuchten im Essener Grugapark zu Ende gegangen. Wir zeigen noch einmal die schönsten Bilder.

Das Parkleuchten 2023 im Essener Grugapark ist Geschichte und am Sonntag (26.2.) mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Insgesamt seien bei der mittlerweile 13. Auflage des Lichtkunstspektakels in diesem Jahr rund 140.000 Menschen in den Grugapark geströmt. „Damit wurde der bisherige Rekord aus 2018, als rund 107.000 Menschen den illuminierten Park besuchten, deutlich in den Schatten gestellt“, heißt es auf Anfrage.

Zum Finale müssen am vergangenen Wochenende sehr viele Menschen in den Grugapark gekommen sein. Am Donnerstag (23.2.) war erst die Marke von 100.000 Besuchern überschritten worden.

Parkleuchten in Essen: Besucherzahlen im Vergleich zu 2020 verdoppelt

Vor der Corona-Pandemie hatten 73.000 Menschen das Parkleuchten besucht, im Vergleich zu 2020 hat sich die Besucherzahl demnach fast verdoppelt. Das liegt vor allem daran, dass das damals schlechte Wetter den Veranstaltern die Bilanz verhagelt hatte. Anders als in 2020 musste die Veranstaltung in diesem Jahr an keinem Tag wegen einer Unwetterwarnung ausfallen.

Allerdings konnte das Parkleuchten am Freitag, 10. Februar, nicht stattfinden: wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Zwar hatte der Grugapark im Internet diese Schließung angekündigt, aber offensichtlich nicht prominent genug. Hunderte Menschen waren umsonst angereist, der Ärger war groß.

Erstmals wurden Online-Tickets für das Parkleuchten verkauft

Positiv bewertet der Grugapark die erstmals angebotenen Online-Tickets für das Parkleuchten: „Rund 44.000 Gäste nutzten diese Möglichkeit – Wartezeiten konnten dadurch deutlich reduziert werden.“ Zu sehen bekamen die Besucher in diesem Jahr wieder Lichtkunstwerke von Wolfgang Flammersfeld und dem Team „World of Lights“ – dazu gehörten beispielsweise schillernde Eiswürfel, leuchtende Elfen und etliche maritime Erscheinungen in „Neptuns Reich“. Das beliebteste Fotomotiv war nach Angaben des Grugaparks in diesem Jahr erneut ein Dauerbrenner: die in Regenbogenfarben getauchte Baumhaselallee.

