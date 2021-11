An der Von-Einem-Straße in Essen wurden für Baumschnittarbeiten vorübergehende Halteverbotszonen eingerichtet.

Essen. Böse Überraschung nach dem Urlaub: Das am Straßenrand abgestellte Auto ist futsch. Warum es die Stadt Essen zu Recht abgeschleppt hat.

Gut erholt aus dem Urlaub zurück, aber die böse Überraschung folgt prompt: Das am Straßenrand abgestellte Auto ist futsch. Doch es wurde nicht geklaut, wie der Anruf bei der Polizei ergibt. Die Stadt hat es abgeschleppt und das Recht auf ihrer Seite. Denn: Während der Abwesenheit war ein vorübergehendes Halteverbot eingerichtet worden.

Vorübergehendes Halteverbot im Südviertel wegen Baumschnittarbeiten

Erst kürzlich ereignete sich wieder ein solcher Vorfall, dieses Mal im Südviertel. Im Bereich Von-Einem-Straße/Rellinghauser Straße waren für Baumschnittarbeiten entsprechende Schilder aufgestellt worden. Und es kam dann ein Abschleppunternehmen, um Autos, die dort noch standen, mitzunehmen. Autofahrer dürfen eben nicht darauf vertrauen, „dass öffentlicher Verkehrsraum immer zum dauerhaften Parken genutzt werden kann“, erläutert der städtische Pressesprecher Patrick Betthaus. Es sei zwingend notwendig, mit zeitweisen Änderungen zu rechen. Für längere Abwesenheiten müsse man entsprechende Vorsorge treffen.

An der Von-Einem-Straße in Essen wurden vorübergehende Halteverbotszonen eingerichtet. Foto: FFS / FUNKE Foto Services

In aller Regel müsse das Auto entfernt werden, weil ansonsten die Arbeiten nicht erledigt werden können, so der Sprecher. Die Stadt wiederum handele nicht nach Willkür, sondern aufgrund höchstrichterlicher Urteile.

Klägerin zog bis vor das Bundesverwaltungsgericht

Wie sieht die Rechtssprechung aus? Dazu gibt es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2018. Geklagt hatte eine Frau aus Düsseldorf, die eine Urlaubsreise angetreten hatte – just am Tag bevor ein Halteverbotsschild aufgestellt wurde. Das geschah am 20. August 2013 vormittags, das Verbot galt dann ab dem 23. August für zwei Tage, jeweils von 7 bis 18 Uhr. Mitarbeiter einer beauftragten Umzugsfirma sollen noch versucht haben, die Fahrerin telefonisch zu erreichen. Das sollte ihnen aber nicht gelungen. Der Pkw wurde abgeschleppt, am Nachmittag des 23.8. Die Autofahrerin kehrte nach ihrer Reise heim und sollte mehr als 230 Euro (Abschleppgebühr und Verwaltungskosten) zahlen, was sie aber nicht einsah. Öffentlicher Straßenraum bedeute doch, sich für einen unbefristeten Parkplatz entschieden zu haben, so ihre Auffassung. Die Frau zog vor Gericht.

Abschleppkosten können unterschiedlich hoch ausfallen Wie hoch die Kosten ausfallen, die durch die Abschleppaktion entstehen, sei sehr unterschiedlich, erklärt Stadtsprecher Patrick Betthaus. Der Betrag hänge im Wesentlichen davon ab, wie lange der Wagen auf dem Gelände der Abschleppfirma stehe. Die Klägerin, die bis vor das Bundesverwaltungsgericht zog, hat, wie es heißt, ihre 230 Euro nach über fünf Jahren zurückbekommen.

Die Richter widersprachen. Ihre Position: Man dürfe nicht darauf vertrauen, längere Zeit an ein- und derselben Stelle zu parken. Zwei volle Tage zwischen einerseits dem Aufstellen eines Schildes und damit dem Zeitpunkt, Kenntnis darüber erlangen zu können, und andererseits dem Beginn des Verbots reiche vollkommen aus, so die Argumentation. Mit dem Urteil gab sich die Frau allerdings nicht zufrieden und ging bis zum Bundesverwaltungsgericht. Die Richter blieben bei der Linie, änderten aber ein wichtiges Detail: Die Vorlaufzeit müsse drei volle Tage, jeweils gerechnet von 0 bis 24 Uhr, betragen, also erst am vierten Tag nach Aufstellen der Schilder dürfe abgeschleppt werden. Das sei ein ausreichender Zeitraum, auf den man sich verlassen können müsse.

Anwohner müssen nicht über das Aufstellen der Schilder informiert werden

Um Missverständnisse zu vermeiden: Eine Stadt ist nicht verpflichtet, im Umfeld alle Bewohner anzusprechen oder anzuschreiben, um auf das Verbot aufmerksam zu machen. ADAC-Sprecher Thomas Müther: „Für die Gültigkeit des Halteverbotsschildes spielt es keine Rolle, ob der Halter tatsächlich wusste, dass zwischenzeitlich ein Halteverbotsschild aufgestellt wurde. Er muss daher nicht telefonisch oder schriftlich über das Aufstellen informiert werden.“ Womit das bekannte Prinzip Gültigkeit hat: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Der ADAC empfiehlt, die Autoschlüssel bei einem Nachbarn des Vertrauens zu hinterlassen, der während der Abwesenheit ein wachsames Auge auf die Situation in der Straße hat. (Az. 3 C 25.16 - Urteil vom 24. Mai 2018).

