Parkchaos am Freibad Kettwig: ein Wochenende – 70 Knöllchen

Nicht nur an der Freibadkasse herrscht an heißen Tagen Hochbetrieb. Auch die Parkplatzsituation rund um das Schwimmzentrum Kettwig ist dann schwierig.

Essen. Am Freibad Kettwig verteilte das Ordnungsamt 70 Knöllchen. Auch Falschparker an anderen Bädern droht Bußgeld: Die Stadt kündigt Kontrollen an.

Das hochsommerliche Wochenende (24./25. Juni) hat Essens Freibädern nicht nur viele Badegäste beschert, sondern stellenweise auch für erhebliche Parkplatzprobleme gesorgt. Wie die Stadt bestätigt, gab es am Freibad Kettwig besonders viele Falschparker.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes verteilten allein dort am Wochenende 70 Knöllchen, sagt Stadtsprecher Patrick Betthaus. „Abschlepp-Maßnahmen gab es hingegen keine.“ Der Parkplatz am Schwimmzentrum Kettwig ist an heißen Tagen regelmäßig überfüllt. In den Schulferien, die vor einer Woche begonnen haben, dürfte sich das Problem weiter verschärfen.

Stadt Essen nennt die Parksituation an Freibädern angespannt

„Das Ordnungsamt betrachtet die Situation im Bereich der Freibäder als durchaus angespannt“, erklärte Betthaus. Badegäste hätten ihre Autos am vergangenen Wochenende zum Teil sogar auf der zweiten Spur der Meisenburgstraße abgestellt und damit bei den Busfahrern der Ruhrbahn für viele schwierige Situationen gesorgt, berichtet Radio Essen.

Mitten auf dem Gehweg am Grugabad parkte dieser VW im Sommer 2021. Die Wartenden schlängelten sich an dem Wagen vorbei. Das Ordnungsamt ließ damals etliche falsch geparkte Autos abschleppen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

In den vergangenen Jahren war es auch am Grugabad regelmäßig zu chaotischen Zuständen gekommen: Wiederholt wurden Fahrzeuge abgeschleppt, weil sie auf der von den Ruhrbahn-Bussen genutzten Fahrspur parkten. Bei manchem Badegast stieß das Vorgehen der Stadt auf Unverständnis, von „Abzocke“ war die Rede. Stadtsprecher Betthaus weist vorsorglich darauf hin, dass man die Parksituation an den Freibädern im Blick behalte: „Das Ordnungsamt wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, um Falschparkenden zu begegnen.“

