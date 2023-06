„Park Sounds“ in Essen: Klangerlebnis auf der grünen Wiese

Essen. Einmal im Jahr geht die Essener Philharmonie vor die Tür: Die „Park Sounds“ präsentieren spannende elektronische Klänge bei freiem Eintritt.

Ungewöhnliche Sounds auf der grünen Wiese: Elektronische Klänge verwandeln den Essener Stadtgarten wieder in einen besonderen Spielort. Von Montag, 12. Juni bis Freitag, 16. Juni, lädt die Philharmonie Essen zu den „Park Sounds“ ein. Wer will, kann unter freiem Himmel und in entspannter Atmosphäre fünf Abende lang zwischen 20 und 22 Uhr elektronischen Klängen lauschen und es sich in angenehmer Runde gemütlich machen. Zum bewährten „Park Sounds“-Team gehört auch in diesem Jahr das Institut für Computermusik und Elektronische Medien (ICEM) der Folkwang Universität der Künste.

Lautsprecher sorgen für ein beeindruckendes Surround-Erlebnis

Die Lehrenden des Instituts stellen gemeinsam mit ihren Studierenden das musikalische Programm zusammen. Die von den Studierenden entwickelten elektronischen Klänge werden über eine mehrkanalige Musikanlage im Stadtgarten ausgespielt. An elf Standorten sorgen Lautsprecher für ein beeindruckendes Surround-Erlebnis. Jeder Abend verspricht ein anderes Sounderlebnis. Der Eintritt ist frei.

Angekündigt wird das musikalische Park-Sounds-Programm am jeweiligen Tag im Internet unter www.philharmonie-essen.de.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen