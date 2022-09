Parfümdieb schlägt Ladendetektiv im Limbecker Platz nieder

Essen. Die Polizei Essen musste einen gewalttätigen Ladendieb im Einkaufszentrum überwältigen. Der 20-Jährige hatte einen Ladendetektiv verletzt.

Nach einem Angriff auf einen Ladendetektiv und einem Diebstahl von Parfüm in einem Geschäft im Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen. Der Security-Mann erlitt leichte Verletzungen. Der 51-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte der Täte am Dienstag in dem Laden die Diebstahlsicherungen mehrerer Parfümverpackungen mithilfe eines Werkzeugs entfernt und die Beute in einer Umhängetasche verstaut. Als er merkte, dass sein Treiben beobachtet wurde, wollte er flüchten.

Er schlug mit seiner gefüllten Tasche auf den Ladendetektiv ein. Auch hinzugeeilte Mitarbeiter konnten den Angreifer zunächst nicht bändigen, sodass der 20-Jährige den Detektiv niederschlug und auf ihn eintrat. Bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung konnten die Angestellten den Randalierer unter erheblichem Kraftaufwand festhalten.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest.

