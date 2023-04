Papier und Couch in Flammen - Feuerwehr Essen im Einsatz

Essen. Zwei Brände in Wohnhäusern in Leithe und Bedingrade beschäftigten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Ursachen waren zunächst unklar.

Zwei Brände in Bedingrade und Leithe haben die Feuerwehr Essen am Montagabend auf Trab gehalten: In einem Einfamilienhaus am Lirichblick stand eine Couch in Flammen, am Wackenberg in Leithe brannte Papier in einem Keller eines Mehrparteienhauses.

Am Wackenberg brannte es in einem Keller. Foto: Justin Brosch

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Dienstagmorgen sagte, seien die Flammen in beiden Fällen schnell gelöscht worden. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache der Brände ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (j.m.)

