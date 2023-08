Papageien im Keller gehalten - Polizei Essen durchsucht Haus

Unter anderem im Keller eines Hauses in Essen-Frintrop entdeckten Behörden geschützte Papageien.

Essen. Geschützte Papageien und diverse andere Tiere stellten Behörden in einem Frintroper Einfamilienhaus sicher. Gegen den Halter wird nun ermittelt.

Hunde, Hühner, Enten, Gänse, Wachteln, Hasen und 28 besonders geschützte Papageien - einen regelrechten Kleintierzoo haben Behörden in einem Haus in Essen-Frintrop entdeckt und sichergestellt. Die unterschiedlichen Gattungen wurden in diversen Pflegestellen und einer Tierklinik untergebracht. Gegen den 56-jährigen Halter der Tiere wird nun wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, durchsuchten Einsatzkräfte des Veterinäramts, der Unteren Naturschutzbehörde und der Polizei nach einem Hinweis auf die verbotene Haltung geschützter Vögel am Freitagmorgen (4. August) das Einfamilienhaus an der Frintroper Straße. Die etwa 60 Tiere waren alles andere als artgerecht untergebracht, sagte Polizeisprecher Matthias Werk.

Vogelkäfige und Ställe waren über alle Geschosse und im Garten verteilt. In einem ausgebauten Keller konnten sich die Vögel frei bewegen. Da in allen Fällen das Tierwohl gefährdet erschien, nahmen die Beamten alle Hausbewohner mit. im Rahmen der Ermittlungen wird überprüft, ob der 56-Jährige womöglich an einer psychischen Erkrankung leidet.

