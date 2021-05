Pandemie bremst Punk: „Broilers“ verschieben Essener Konzert

Essen. Mit ihrem neuen Album „Puro Amor“ sind die „Broilers“ voll durchgestartet. Das Konzert im Stadion Essen kann wegen Corona aber erst 2022 steigen.

„Alles wird wieder ok!“ versprechen die „Broilers“ auf ihrer aktuellen Album „Puro Amor“, mit dem sich die Band gleich nach Veröffentlichung auf Platz 1 der deutschen Charts katapultiert hat. Gegen Covid-19 kann allerdings auch eine Punkrock-Band aus Düsseldorf nicht so richtig viel ausrichten. Obwohl die Musiker um Sammy Amara gerade mal wieder einen richtig guten Lauf haben, steht nun fest: Die Stadion-Tour in 2021 kann nicht wie geplant stattfinden. Auch der Auftritt im Essener Stadion wird definitiv ins nächste Jahr verlegt. Am 9. Juli 2022 soll es dann endlich soweit sein.

„Niemand wird darüber überrascht sein, aber traurig sind wir trotzdem alle! Wir müssen aufgrund der aktuellen Situation unsere diesjährigen Sommerdaten in den Sommer 2022 verschieben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, kein neues Anstellen und Checken und so weiter“, heißt es in einer Mitteilung der Band.

Mutmach-Clip der „Broilers“ auch mit Essener Beteiligung

Zum Trost für viele Fans ist in diesen Tagen das neue Video zum Titel „Alles wird wieder ok“ erschienen. Aus tausenden Bewerbungen hatte die Band 29 Betriebe und Selbstständige in ganz Deutschland ausgewählt, die sich am Mutmacher-Clip der Broilers beteiligen konnten. Auch in Essen wurde für das Video gedreht. Der Punk-Club „Dont’s Panic“ am Viehofer Platz hatte sich erfolgreich beworben. „Die Menschen im Video sind für uns pure positive Energie und Mutmacher, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen und vor allem zusammen und mit voller Kraft und fettem Bock wieder am Start sind, wenn es endlich wieder losgehen kann“, sagen die Broilers. Und blicken nun mit Zuversicht ins Jahr 2022.

