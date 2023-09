Outdoor-Geschäft Mammut verlässt die Innenstadt in Essen

Essen. Mit dem Outlet-Store des Schweizer Outdoor-Spezialisten Mammut schließt ein weiteres Geschäft in der Essener Innenstadt. Räumungsverkauf läuft.

Ein weiteres Geschäft verabschiedet sich aus der Essener Innenstadt. Es handelt sich um den Store der Firma „Mammut“ an der Kettwiger Straße 2 - 10 (Seitenstraße gegenüber der Mupa-Musikclub). Der Spezialist für Outdoor-Kleidung und -Equipment ist seit knapp zehn Jahren am Ort und gibt am 14. Oktober auf – und das mit „zwei weinenden Augen“, wie das Unternehmen in einer Mitteilung wissen ließ.

Zum Abschied leert das Outdoor-Geschäft sein Lager

Die Schließung steht offenbar in Zusammenhang mit einem größeren Strategiewechsel, auch andere Stores in Deutschland will das Schweizer Unternehmen offenbar aufgeben. Es steht zu vermuten, dass wie bei vielen anderen Unternehmen auch hier der Boom des Online-Handels eine Rolle spielt.

Zum Abschied leert Mammut in Essen sein Lager und gewährt auf vorrätige Artikel zwischen 50 und 70 Prozent Rabatt. Bestellungen seien nicht möglich. Aufgrund der bevorstehenden Schließung seien zudem alle Artikel vom Umtausch ausgeschlossen.

