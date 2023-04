Ostern im Essener Norden: Angebote der evangelischen Kirche

In der Kirche am Katernberger Markt wird Ostern gefeiert.

Essener Norden. Gottesdienste, Osterfeuer, gemeinsames Frühstück: Die evangelischen Kirchengemeinden im Essener Norden feiern am Wochenende. Eine Übersicht.

Mit vielen Gottesdiensten begehen die Evangelischen Kirchengemeinden in Essen das Osterfest. Fast in jeder Gemeinde wird die Osternacht auf besondere Weise gefeiert. Hier die Übersicht für den Essener Norden.

Altenessen/Karnap: Zur Feier des Ostermorgens lädt die Evangelische Kirchengemeinde Altenessen-Karnap für Ostersonntag, 9. April, um 6 Uhr in die Alten Kirche, Altenessener Straße 423, ein. Um 11 Uhr beginnt im Paul-Humburg-Gemeindehaus, Hövelstraße 71, ein festlicher Ostergottesdienst. Der Ostermontag, 10. April, wird mit zwei Familiengottesdiensten um 10 Uhr in der Alten Kirche und um 11 Uhr in der Kirche Karnap, Hattramstraße 33, gefeiert. Im Anschluss an diese beiden Gottesdienste findet ein Osterfrühstück statt.

Katernberg: Von der Dunkelheit ins Licht führt die Feier der Osternacht, die die Evangelische Kirchengemeinde Katernberg am Karsamstag, 8. April, um 21 Uhr in der Kirche am Katernberger Markt 4 veranstaltet. Im Anschluss wird auf dem Vorplatz ein Osterfeuer entzündet; dazu werden auch die Glaubensgeschwister aus der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef erwartet. Am Ostersonntag, 9. April, feiert die Gemeinde um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst.

Spaziergang-Gottesdienst in Essen-Stoppenberg

Schonnebeck: Zur Feier der Osternacht lädt die Evangelische Kirchengemeinde Schonnebeck für Karsamstag, 8. April, um 19 Uhr in ihr Gemeindehaus an der Immelmannstraße 14 ein. Die Veranstaltung beginnt mit einem Abendimbiss, zu dem alle Teilnehmenden etwas beitragen; außerdem stehen Kreativaktionen und Osterlieder auf dem Programm. Um 21 Uhr wird auf dem Vorplatz der Immanuelkirche ein Osterfeuer entzündet; zum anschließenden Gottesdienst im Kirchsaal werden auch die Mitglieder der Katholischen Pfarrgemeinde St. Elisabeth erwartet.

Am Ostersonntag, 9. April, findet um 10 Uhr in der Immanuelkirche ein Osterfestgottesdienst mit Taufen statt; am Ostermontag, 10. April, wird ebenfalls um 10 Uhr ein weiterer Ostergottesdienst gefeiert.

Stoppenberg: Mit einem Familiengottesdienst feiert die Evangelische Thomasgemeinde am Ostersonntag, 9. April, um 10.30 Uhr in der Thomaskirche, Hallostraße 4, das Fest der Auferstehung Jesu. Am Ostermontag, 10. April, trifft sich die Gemeinde um 11 Uhr an der Thomaskirche zu einem Spaziergang-Gottesdienst. An den Zwischenstationen des rund vier Kilometer langen Rundweges hören die Teilnehmenden biblische Lesungen und einen geistlichen Impuls und stimmen Osterlieder an.

