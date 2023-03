Osterferien in Essen 2023: Das sind unsere Freizeittipps

Essen. An den Oster-Feiertagen – und schon in der Woche davor – ist eine Menge los in Essen. Hier unsere Freizeittipps, inklusive Eiersuche.

„Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, im Tale grünet Hoffnungsglück“ – Goethes „Osterspaziergang“, eines seiner berühmtesten Gedichte, macht Lust auf Frühling. Auch in Essen gibt es an Ostern viele Möglichkeiten, Natur und Großstadt zu erleben. Hier eine Auswahl an Tipps für Spaziergänge und Ausflüge, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

150 Jahre Villa Hügel in Essen – Ostern bei den Krupps

Vor 150 Jahren haben die Krupps die Villa Hügel bezogen. Ein Besuch an den Ostertagen lohnt sich, das Jubiläumsprogramm bietet eine große Auswahl.

Tag des offenen Hügels: Der Eintritt ist frei beim „Tag des offenen Hügels“ jeweils am ersten Freitag eines Monats. Das ist auch an Karfreitag (7. April) der Fall. Die Öffnungszeiten: Villa Hügel 10 bis 18 Uhr; Park 9.30 bis 19 Uhr.

150 Jahre Villa Hügel: Die Krupp-Stiftung hat aus diesem Anlass ein umfangreiches Jubiläumsprogramm auf die Beine gestellt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Augmented Reality: Besucher und Besucherinnen können den Wandel des Ortes mit der „Augmented-Reality-App“ als digitalem Begleiter erleben. Innerhalb des Gebäudes und bei ihrem Weg durch die Parkanlagen erhalten Besucher dank der speziell für das Jubiläum konzipierten App nie zuvor gesehene Einblicke in die wirtschaftlichen und geschichtlichen Hintergründe des Hauses.

Augmented Reality, 3D-Elemente und 360-Grad-Panoramen bringen Vergangenes zum Vorschein und machen den Wandel des Hügels erlebbar. So wird die bestehende Umgebung beispielsweise um die nicht mehr existierende Raummöblierung oder frühere Nutzgebäude, etwa Treibhäuser oder Stallungen, erweitert.

Besucher können virtuelle Blicke hinter die verschlossenen Türen des sogenannten Kaiserbadezimmers und des Schwimmbads werfen und gemeinsam neue Orte entdecken. Die App bietet einen freien Rundgang, eine Highlight- und eine Kinder-Tour ebenso wie eine Couch-Tour, bei der Interessierte die Villa Hügel zu Hause virtuell erleben können.

Buchbare private Jubiläumsführungen: Aus Anlass des Jubiläums wurde die Reihe „Nie gesehene Räume“ initiiert: Hierfür öffnet die Krupp-Stiftung bislang verschlossene Türen zu Privat- und Wirtschaftsräumen in der Villa Hügel. Private Führungen unter den Titeln „Geheimnisvolle Archivschätze“, „Geheimnisvolle Schranktür“ und „Geheimnisvolles Kaiserbad“ ermöglichen den Besuchern einmalige Blicke z.B. in die Küche, das Schwimmbad, die Orgel und die Archivräume.

Das Team des Historischen Archivs Krupp begleitet Gäste zu den zehn Regalkilometern Akten, Dokumenten, Korrespondenzen und Objekten und verschafft ihnen einen einzigartigen Einblick in über 2,5 Millionen Fotografien, die ältesten Archiv-Objekte der Krupps sowie weitere historische Schätze. Ein wichtiger Hinweis: Da die öffentlichen Führungen ausgebucht sind, besteht nur noch die Möglichkeit, private Jubiläumsführungen zu buchen. Die Führungen (60 Minuten) sind nicht barrierefrei. Kosten: 80 Euro pro Führung plus fünf Euro Eintritt pro Person. Buchung: www.villahuegel.de/fuehrungen/ oder per E-Mail an: info@villahuegel.de

Merchandising-Angebote: Ein umfangreiches Merchandising-Angebot bestehend aus Notizbüchern, Bleistiften, einem Koch- und Backrezeptbuch, einer Tragetasche und einem Postkarten-Set ist an dem Infopoint der Villa Hügel erhältlich. Alle Produkte sind aus nachhaltigen Materialien gefertigt.

Foodtruck auf dem Hügel: In Zusammenarbeit mit „Thyssenkrupp Delicate“ steht im Jubiläumsjahr ein Foodtruck auf dem Gelände: Das Angebot reicht von Kaltgetränken und Kaffeespezialitäten über ein saisonales Speiseangebot bis hin zu selbstgebackenem Kuchen nach historischem Rezept. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Zeche Zollverein: Parkour, WDR Big Band, Yad Vashem und Mitmach-Zeche

Parkour-Anlage an der Kokerei Zollverein: Parkour spricht Kinder und Jugendliche an und trainiert Geschicklichkeit und Ausdauer. Foto: Sven Lorenz / Zollverein

Die WDR Big Band sorgt am Sonntag, 2. April in Halle 12 für besten Jazz-Genuss. Foto: Michael Goldman / WDR

Das Unesco-Welterbe bietet in der Osterzeit ein vollgepacktes Kunst-, Kultur- und Freizeitprogramm.

Das Parkourtraining für alle Alters- und Zielgruppen, organisiert vom Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Essen, startet bereits am Samstag, 1. April.

Bei der Saisoneröffnung am Sonntag, 2. April, können sich Gäste auf viele kostenfreie Angebote freuen, zudem wird im Rundeindicker die Ausstellung „Wovon Maschinen träumen“ mit Fotografien von Fred Hüning eröffnet. Kurios: Der Berliner Fotograf hat das Ruhrgebiet nie besucht.

Am Abend sorgen die WDR Big Band und „Drummer Queen“ Terri Lyne Carrington gemeinsam mit der US-Sängerin Melanie Charles und unter der Leitung von Chuck Owen in Halle 12 für besten Jazz-Genuss. Karten: reservix.de.

Die Ausstellungen des Ruhr Museums und der Stiftung Zollverein sind ebenfalls einen Besuch wert. Die Sonderausstellung „Die Emscher. Bildgeschichte eines Flusses“ kann noch bis zum 16. April besichtigt werden. Gäste haben dann die Wahl, auf eigene Faust oder geführt durch die Ausstellung zu gehen, Kinder können an einer spannenden Rallye teilnehmen. Ähnliche Angebote bieten auch die Sonderausstellung „Hände weg vom Ruhrgebiet! Die Ruhrbesetzung 1923-1925“, die Dauerausstellung sowie das Schaudepot auf der Kokerei an.

Das Ruhr Museum und das Medienzentrum Ruhr organisieren zudem Tages- und Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche. Es sind noch Plätze frei.

In der Mitmach-Zeche lernen Familien interaktiv die Arbeitsabläufe einer Zeche kennen. Foto: Jochen Tack / Stiftung Zollverein

Mit „Sechzehn Objekte. Eine Ausstellung zu siebzig Jahren Yad Vashem“ ist derzeit eine einzigartige Schau in Halle 8 auf dem UNESCO-Welterbe zu sehen. Sechzehn Gegenstände aus der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem werden für einen kurzen Zeitraum in Deutschland gezeigt – erstmals in der siebzigjährigen Geschichte der Objektsammlung. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Ausstellungen im Portal der Industriekultur und im Red Dot Design Museum sind ebenfalls geöffnet. Die zahlreichen Zollverein-Führungen dürfen auch in den Osterferien nicht fehlen. Zur Wahl stehen unter anderem Kunstspaziergänge, der Blick in die Kohlenwäsche und die Erkundung des Geländes per Rad. An Einzelterminen gibt es zudem Angebote für Fotobegeisterte (Sonntag, 9. April) oder bei Vollmond (Samstag, 8. April). In der Mitmach-Zeche lernen Familien interaktiv die Arbeitsabläufe auf einer Zeche kennen (samstags, sonntags und an NRW-Feiertagen).

Osterkirmes in Borbeck von Karsamstag bis zum 16. April

Die Osterkirmes lockt vom 8. bis 16. April in den Schlosspark Borbeck. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Kirmes: Schloss und Schlosspark in Borbeck bilden vom 8. bis 16. April die Kulisse für die traditionelle Osterkirmes. Fahrgeschäfte, Buden und Spielstände haben täglich zwischen 14 und 21/22 Uhr geöffnet, Ostersonntag und -montag öffnet der Rummel bereits um 12 Uhr. Er lockt mit Fahrgeschäften wie die Herzchen-Bahn, Auto-Scooter und Babyflug. Hinzu kommen Spielstände wie Enten-Angeln und Dosenwerfen. Es gibt Backfisch, Brat- und Currywürste und den Schaschlikspieß. Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Popcorn und Paradiesäpfel runden das Angebot ab.

Ostereier: Kevin Kerber, Sprecher der Interessengemeinschaft der Schausteller, wirbt für die Ostereier-Aktion der Schausteller. Sie beginnt am Ostersonntag um 11 Uhr. Die Schausteller verstecken die gefärbten Eier auf dem Kirmesgelände. Wenn die Kids die goldenen Ostereier gefunden haben, melden sie sich bei den Schaustellern und erhalten dafür eine Extra-Überraschung.

Der Biergarten im Schlosspark von Benjamin Vogel öffnet nach der erfolgreichen Premiere 2022 auch in diesem Jahr wieder seine Pforten. Los geht’s am 8. April um 11 Uhr.

Weiße Flotte Baldeney: Heringsstipp-Essen an Karfreitag

Das Fahrgastschiff Baldeney durchmisst den gleichnamigen See im Essener Süden, eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die „Weiße Flotte“ wird trotz der frühen Osterferien schon Rundfahrten auf dem Baldeneysee anbieten. Zwar sind die Karten für das Kapitänsfrühstück am Ostersonntag schon so gut wie ausverkauft, dafür gibt es aber noch welche für das Heringsstipp-Essen am Karfreitag. Genügend Tickets gibt es noch für die an beiden Tagen zusätzlich stattfindenden Seerundfahrten. Sollte das Wetter mitspielen, werden die Schiffe auch am Ostersamstag und -Montag kurzfristig eingesetzt, die Infos darüber finden Sie auf www.baldeneysee.com. Dort gibt es auch die Fahrkarten im Vorverkauf, ebenso in der Tourist-Info der Stadt auf der Kettwiger Straße.

Tiergehege Wichteltal, Wildgatter Heissiwald, Freibad Hesse, Grugapark

Nach langer Corona-Pause gibt’s erstmals seit 2020 wieder einen Tag der Offenen Tür im Tiergehege Wichteltal. Am Samstag, 8. April, ab locken ab 15 Uhr Attraktionen wie Hüpfburg, Stockbrotbacken am offenen Feuer, Ziegenfüttern im Ziegenstall und Kinderclown. Außerdem wird das große Osterfeuer entzündet.

Förderverein Wildgatter Essen Heissiwald: Die beliebte Ostereiersuche findet bereits am Sonntag, 2. April, zwischen 10 und 12 Uhr statt. Treffpunkt ist die Rabenwiese direkt neben dem Wildgehege. Versteckt wird die „begehrte Ware“ wie in den vergangenen Jahren von „Superhasen“ des Vorstandes, in diesem Jahr sind es Nina Zibuschka und Anne-Beatrice Cloidt. Für die Kinder gibt’s eine Tombola. Seit fast 30 Jahren kümmert sich der Förderverein um den Erhalt des städtischen Wildgatters, in dem Dam-, Muffel-, Rot- und Schwarzwild beheimatet sind.

Die traditionelle Ostereiersuche im Freibad Hesse beginnt am Samstag, 8. April um 12 Uhr. Veranstalter RuWa Dellwig ist auch Betreiber des Freibades. Dank der Unterstützung der Sparkasse können sie im Hesse gut 2000 Eier verstecken. Die Fußballabteilung ist mit einem Getränke-, Kuchen- und Grillstand vertreten. Es gibt Kinderschminken, eine Hüpfburg sowie Angebote des Spielmobils. Der Erlös kommt der Jugendabteilung zugute. Der Eintritt ist frei.

Grugapark

„Eindrucksvolle Plätze im Grugapark“ – so ist die öffentliche Führung es Freundeskreises Grugapark e. V. am Ostersonntag, 9. April, überschrieben. Sie beginnt um 11 Uhr, Treffpunkt ist das Infocenter Orangerie. Die Führung übernimmt Prof. Dr. Klaus Militzer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

